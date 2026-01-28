Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу подчеркнул необходимость применения современных цифровых инструментов, включая искусственный интеллект, для профилактики экономических правонарушений, передает BAQ.KZ.

"Недавно подписанный мной Закон "О профилактике правонарушений" впервые определил Агентство полноценным субъектом профилактики экономических преступлений. Это требует новых методов превенции. Важно предотвращать преступления, а не бороться с их последствиями, особенно учитывая, что причиненный ущерб сложно возместить", – отметил Глава государства.

Президент привел данные за последние годы: в 2023 году ущерб составил 325 млрд тенге, возмещено 16,5%, в 2024-м – 4,4 трлн тенге, возмещено 5,5%, в 2025-м – 135 млрд тенге, возмещено 14,8%. – Эффективность профилактики тесно связана с цифровой аналитикой. Наши информационные системы позволяют обрабатывать большие массивы данных и экономить бюджетные средства, – подчеркнул он.

"Первоочередная задача – упорядочение финансовых потоков в социальной сфере, особенно в образовании и здравоохранении, где нарушений особенно много. Основная цель – выявление рисков для экономики и своевременное их купирование, а не тотальная проверка", – заявил Токаев.

Президент также обратил внимание на использование искусственного интеллекта в работе людей: – Замечаю, что некоторые уже полагаются на ИИ и перестали самостоятельно писать свои выступления, поручая это ChatGPT или Grok. Люди учатся использовать интеллект, но при этом теряют навыки и образование. Это серьезный побочный эффект, – подчеркнул он.