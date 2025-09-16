АФМ предупреждает казахстанцев о новых схемах мошенничества
Злоумышленники по месту работы граждан распространяют письменные оповещения о проводимых проверках.
Агентство по финансовому мониторингу сообщает о появлении новых мошеннических схем, направленных на выманивание персональных данных и денежных средств у казахстанцев, передает BAQ.KZ.
По информации ведомства, злоумышленники действуют через учебные заведения и государственные предприятия, распространяя поддельные письменные уведомления о якобы проводимых проверках. В письмах используется фальшивый бланк с логотипом АФМ и поддельная печать.
После этого гражданам звонят лица, представляющиеся сотрудниками агентства, и требуют предоставить сведения о банковских счетах. Также зафиксированы случаи рассылки сообщений через мессенджеры. Лже-сотрудники утверждают, что человек включен в список проверяемых субъектов, и вымогают деньги.
В жалобах граждан нередко фигурируют одни и те же фамилии: "Мыктыбаев", "Хамзин", "Жалимов", "Жалимбетов".
АФМ официально подчеркивает, что:
-
не проводит подобных проверок;
-
не запрашивает персональные данные по телефону без официального уведомления;
-
не обзванивает физических лиц;
-
не требует перевода денежных средств;
-
осуществляет деятельность исключительно в рамках законодательства.
"Призываем граждан быть бдительными, не поддаваться на провокации и уловки мошенников. В случае сомнений необходимо немедленно обращаться в Call-центр АФМ по номеру 1458 или в Дежурную часть по телефону +7 (727) 279-20-86.", - говорится в сообщении.
