  • 16 Сентября, 23:36

АФМ предупреждает казахстанцев о новых схемах мошенничества

Злоумышленники по месту работы граждан распространяют письменные оповещения о проводимых проверках.

Сегодня, 23:15
АВТОР
istockphoto Сегодня, 23:15
Сегодня, 23:15
Фото: istockphoto

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о появлении новых мошеннических схем, направленных на выманивание персональных данных и денежных средств у казахстанцев, передает BAQ.KZ.

По информации ведомства, злоумышленники действуют через учебные заведения и государственные предприятия, распространяя поддельные письменные уведомления о якобы проводимых проверках. В письмах используется фальшивый бланк с логотипом АФМ и поддельная печать.

После этого гражданам звонят лица, представляющиеся сотрудниками агентства, и требуют предоставить сведения о банковских счетах. Также зафиксированы случаи рассылки сообщений через мессенджеры. Лже-сотрудники утверждают, что человек включен в список проверяемых субъектов, и вымогают деньги.

В жалобах граждан нередко фигурируют одни и те же фамилии: "Мыктыбаев", "Хамзин", "Жалимов", "Жалимбетов".

АФМ официально подчеркивает, что:

  • не проводит подобных проверок;

  • не запрашивает персональные данные по телефону без официального уведомления;

  • не обзванивает физических лиц;

  • не требует перевода денежных средств;

  • осуществляет деятельность исключительно в рамках законодательства.

"Призываем граждан быть бдительными, не поддаваться на провокации и уловки мошенников. В случае сомнений необходимо немедленно обращаться в Call-центр АФМ по номеру 1458 или в Дежурную часть по телефону +7 (727) 279-20-86.", - говорится в сообщении. 

