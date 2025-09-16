Агентство по финансовому мониторингу сообщает о появлении новых мошеннических схем, направленных на выманивание персональных данных и денежных средств у казахстанцев, передает BAQ.KZ.

По информации ведомства, злоумышленники действуют через учебные заведения и государственные предприятия, распространяя поддельные письменные уведомления о якобы проводимых проверках. В письмах используется фальшивый бланк с логотипом АФМ и поддельная печать.

После этого гражданам звонят лица, представляющиеся сотрудниками агентства, и требуют предоставить сведения о банковских счетах. Также зафиксированы случаи рассылки сообщений через мессенджеры. Лже-сотрудники утверждают, что человек включен в список проверяемых субъектов, и вымогают деньги.

В жалобах граждан нередко фигурируют одни и те же фамилии: "Мыктыбаев", "Хамзин", "Жалимов", "Жалимбетов".

АФМ официально подчеркивает, что:

не проводит подобных проверок;

не запрашивает персональные данные по телефону без официального уведомления;

не обзванивает физических лиц;

не требует перевода денежных средств;

осуществляет деятельность исключительно в рамках законодательства.