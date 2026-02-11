Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной организацией интернет-казино под брендом 1Win, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в АФМ, для прикрытия незаконной деятельности использовалась разветвлённая сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан.

Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также ставкам на спортивные и киберспортивные события.

Приём ставок и выплата выигрышей осуществлялись с использованием банковских карт, электронных платёжных систем и криптовалют.

Подозреваемые объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

– Кроме того, инициирована досудебная конфискация установленного имущества подозреваемых, добытых преступным путем: Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser, а также денежных средств на счетах – 151 млн тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро, – сообщили в агентстве.

Постановлением суда указанное имущество общей стоимостью более 420 млн тенге конфисковано в доход государства.