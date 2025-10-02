Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск трёх подозреваемых в масштабных финансовых махинациях с пенсионными средствами, передает BAQ.KZ.

Речь идёт о Дуйсенове Аслане Қамбарұлы (01.04.1992 г.р.), Иманбаеве Габбасе (18.05.1998 г.р.) и Елешеве Есимхане Баяндиевиче (11.09.1987 г.р.).

По данным следствия, они организовали схему незаконного вывода более 46 млрд тенге из ЕНПФ через фиктивные стоматологические клиники. Подозреваемые оформили поддельные медицинские документы об оказании стоматологических услуг, которых на деле не было.

Для реализации схемы использовались 7 клиник в Актау и Атырау, которые фактически не работали и не обслуживали население.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. При этом известно, что один из подозреваемых, Дуйсенов Аслан, ранее служил в полиции, но был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он уже получил 5 лет лишения свободы за доведение до самоубийства и превышение должностных полномочий.

АФМ просит граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых лиц, обращаться в дежурную часть по телефону +7 7172 70 84 78. Вознаграждение и анонимность гарантируются.