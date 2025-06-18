Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Поправки разработаны для приведения отраслевого законодательства в соответствие с рекомендациями группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, передает BAQ.KZ.



В рамках закона вводятся новые субъекты финансового мониторинга. В их числе операторы сотовой связи, Государственная корпорация "Правительство для граждан". Также депутаты предложили оставить в этом перечне Фонд социального медицинского страхования.



Также вводится понятие "подозрительная деятельность". Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов. Например, на один и тот же счёт каждый день переводится одинаковая сумма. Такие операции будут подлежать проверке, дальнейшую работу по ним будет вести Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). При этом субъектов финансового мониторинга обязуют направлять в уполномоченный орган сообщения о подозрительной деятельности.



Поправками усиливается понятие "безупречная деловая репутация". То есть теперь кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не смогут претендовать на должность руководителя финансового учреждения.



Кроме того, впервые устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, подлежащих финансовому мониторингу.



Вместе с тем снижается порог по финмониторингу для операций по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей – с 45 млн до 1 млн тенге. Как отмечают эксперты, некоторые предметы могут иметь низкую стоимость, но высокую культурную или историческую ценность. Данная норма направлена на минимизацию рисков вывоза из страны таких предметов.