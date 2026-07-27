АФМ выявило схемы обналичивания на 176 млрд тенге за полгода

Президент заслушал отчет об основных итогах работы Агентства за первое полугодие 2026 года и задачах на предстоящий период.

Жанат Элиманов доложил, что завершено расследование 496 уголовных дел, потерпевшим возмещен ущерб на сумму 22,6 млрд тенге, нейтрализованы 7 преступных групп, в том числе 4 транснациональные, а также 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 176 млрд тенге. Ликвидированы 12 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества, а также выявлено 36 дропперских ячеек, через счета которых проведены операции на 113 млрд тенге.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что впервые в СНГ изобличена деятельность лиц, использовавших спецоборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых СМС с целью незаконного завладения персональными данными.

Председатель Агентства рассказал о мерах по мониторингу бюджетных расходов. Предотвращены необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на 279 млрд тенге. Выявлены риски хищений госсредств на 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок, а также раскрыта схема фиктивного прикрепления 140 тыс. граждан для незаконного получения частными клиниками финансирования из ФСМС.

Кроме того, в рамках превентивной работы заблокирован доступ к 9 тыс. сайтам и аккаунтам с признаками нелегального игорного бизнеса, прекращена деятельность 2,3 тыс. мошеннических ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тыс. человек. Мероприятиями по повышению финансовой грамотности охвачено свыше 245 тыс. граждан. Благодаря совершенствованию законодательства в сфере финансового мониторинга повышен рейтинг Казахстана по четырем ключевым рекомендациям ФАТФ.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.