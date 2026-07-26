Кто оставил мешок с оружием? В Алматы расследуют загадочную находку
За подозрительной находкой незамедлительно выехала следственная группа.
26 Июля 2026, 08:56
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26 Июля 2026, 08:5626 Июля 2026, 08:56
165Фото: ДП Алматы
В Алматы полицейские выясняют, кому принадлежал мешок с оружием, обнаруженный в Турксибском районе рядом с заброшенным зданием в частном секторе. Как сообщили в департаменте полиции, в мешке находились предметы, внешне похожие на нарезной карабин «Сайга», пистолет, а также боеприпасы — 10 патронов к карабину и четыре патрона к пистолету.
Все обнаруженное изъято и направлено на судебно-баллистическую экспертизу. Следователям предстоит установить происхождение оружия, выяснить, использовалось ли оно ранее, а также при каких обстоятельствах арсенал оказался брошенным.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.
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