Кто оставил мешок с оружием? В Алматы расследуют загадочную находку

В Алматы полицейские выясняют, кому принадлежал мешок с оружием, обнаруженный в Турксибском районе рядом с заброшенным зданием в частном секторе. Как сообщили в департаменте полиции, в мешке находились предметы, внешне похожие на нарезной карабин «Сайга», пистолет, а также боеприпасы — 10 патронов к карабину и четыре патрона к пистолету.

Все обнаруженное изъято и направлено на судебно-баллистическую экспертизу. Следователям предстоит установить происхождение оружия, выяснить, использовалось ли оно ранее, а также при каких обстоятельствах арсенал оказался брошенным.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.