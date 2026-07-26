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  • Кто оставил мешок с оружием? В Алматы расследуют загадочную находку

Кто оставил мешок с оружием? В Алматы расследуют загадочную находку

За подозрительной находкой незамедлительно выехала следственная группа.

26 Июля 2026, 08:56
АВТОР
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ДП Алматы 26 Июля 2026, 08:56
26 Июля 2026, 08:56
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Фото: ДП Алматы

В Алматы полицейские выясняют, кому принадлежал мешок с оружием, обнаруженный в Турксибском районе рядом с заброшенным зданием в частном секторе. Как сообщили в департаменте полиции, в мешке находились предметы, внешне похожие на нарезной карабин «Сайга», пистолет, а также боеприпасы — 10 патронов к карабину и четыре патрона к пистолету.

Все обнаруженное изъято и направлено на судебно-баллистическую экспертизу. Следователям предстоит установить происхождение оружия, выяснить, использовалось ли оно ранее, а также при каких обстоятельствах арсенал оказался брошенным.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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