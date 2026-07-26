Таинственный пенсионер завещал деревне более €2 млн: у него было лишь одно условие

После смерти 83-летнего местного жителя Ханса-Йоахима Найтцеля выяснилось, что именно деревню он сделал своей главной наследницей. Как пишет Badische Zeitung, мужчина умер в январе 2026 года, не оставив близких родственников. Когда сотрудники мэрии вошли в его дом, они обнаружили написанное от руки завещание, в котором Найтцель передавал коммуне почти все свое состояние.

В наследство деревне достались около 1,8 млн евро наличными, земельный участок под застройку площадью почти 900 квадратных метров стоимостью около 400 тысяч евро, а также другое имущество. Свой жилой дом Найтцель завещал одной семье. Рукописное завещание проверили нотариус и суд по наследственным делам, которые признали его юридически действительным.

У наследодателя было лишь одно условие — коммуна должна ухаживать за его могилой.

Разумеется, мы это сделаем. Кроме того, мы думаем установить на надгробии памятную табличку, — заявил бургомистр Ауггена Улли Вальдкирх.

Сам Найтцель при жизни вел замкнутый образ жизни, поэтому многие жители почти ничего о нем не знали. Позже выяснилось, что он был физиком и много лет работал в Центре ядерных исследований в Карлсруэ. В его доме также обнаружили патент, к разработке которого он, предположительно, имел отношение.

После Второй мировой войны Найтцель вместе с матерью переехал в Аугген из Восточной Пруссии. Власти коммуны уже решили, как распорядиться неожиданным подарком. В Ауггене планируют создать муниципальный фонд для финансирования проектов по развитию населенного пункта. Кроме того, часть средств направят на строительство нового корпуса начальной школы, включая его оснащение и создание игровой площадки.