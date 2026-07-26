Пропавшего 19-летнего пастуха нашли живым в Жамбылской области

В Жамбылской области завершились поиски 19-летнего пастуха, который пропал после того, как отправился пасти скот в районе села Ушбас. Молодого человека нашли живым и невредимым, сообщает местное управление по чрезвычайным ситуациям.

Парень ушел на пастбище Кокбастау, однако домой не вернулся. После этого к его поискам подключились сотрудники МЧС, полиции, местных исполнительных органов, а также жители близлежащих населенных пунктов.

Поиски проводились как на земле, так и с воздуха. Спустя почти сутки молодого человека обнаружили примерно в 15 километрах от пастбища.

Состояние найденного оценили как удовлетворительное. Медицинская помощь ему не потребовалась.