Агентство по финансовому мониторингу продолжает расследование так называемого "стоматологического дела", связанного с хищением пенсионных накоплений казахстанцев. Один из ключевых фигурантов – Аслан Дуйсенов – задержан, его вина, по словам следствия, полностью доказана. Об этом сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов на брифинге в Сенате, передаёт BAQ.KZ.

Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов сообщил, что Дуйсенов проходил по делу в статусе подозреваемого, и суд ранее заочно санкционировал его арест.

"В отношении него статус — подозреваемый. Заочно была предъявлена квалификация, и судом определена мера пресечения в виде содержания под стражей. Он был объявлен в розыск. На сегодняшний день лицо задержано, суд подтвердил санкцию. Следствием полностью доказаны факты его преступления", — заявил Елемесов.

По данным следствия, пенсионные накопления граждан были незаконно выведены из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) через фиктивные схемы. Ряд стоматологических клиник оформлял ложные документы об оказании медицинских услуг, которых фактически не было. На основании этих поддельных бумаг средства пенсионных накоплений перечислялись на счета частных организаций.

Агентство установило, что таким образом из ЕНПФ было незаконно изъято около 46 миллиардов тенге. В рамках уголовного дела следствием также выявлены детали создания четырёх стоматологических клиник и установлены суммы, полученные в результате их деятельности.

"В данном уголовном деле именно создание этих четырёх клиник и те суммы, которые были получены, следствием полностью установлены", — добавил представитель АФМ.

Кроме того, проверки ведутся не только в отношении стоматологических услуг. Мониторинг проводится и в других сферах, где пенсионные выплаты могли быть использованы незаконно — например, на оплату офтальмологических услуг или в жилищных программах.

"Да, на постоянной основе нашим ведомством проводится соответствующий мониторинг. В настоящий момент в некоторых регионах дополнительно могут быть выявлены такие факты, в том числе касающиеся получения денег через жилищные программы", — пояснил Елемесов.

Напомним, "стоматологическое дело" стало одним из крупнейших расследований в сфере незаконного использования пенсионных накоплений. Следствие продолжается, и не исключено, что круг подозреваемых расширится.