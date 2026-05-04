Таинственный танкер задержала Швеция в Балтийском море
Инцидент произошел в шведских территориальных водах к югу от города Треллеборг.
Сегодня 2026, 02:40
172Фото: depositphotos.com
Береговая охрана Швеции сообщила о задержании в Балтийском море еще одного судна — танкера Jin Hui под сирийским флагом, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в шведских территориальных водах к югу от города Треллеборг. На борт судна поднялись сотрудники береговой охраны и полиции, чтобы провести предварительное расследование.
По информации ведомства, у судна неясный маршрут следования, и предполагается, что оно не перевозило груз. Также сообщается, что танкер может быть связан с санкционными списками Европейского союза и Великобритании.
Шведская береговая охрана заявила, что подозревает использование судном «ложного флага». Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин отметил в соцсети X, что судно может быть связано с так называемым «теневым флотом».
