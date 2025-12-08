Председатель Комиссии Африканского союза Махамуд Али Юсуф в воскресенье решительно осудил попытку военного переворота в Бенине, назвав любые действия военных против конституционного порядка "грубым нарушением основополагающих принципов и ценностей" организации, передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа. Он призвал участников мятежа немедленно прекратить незаконные действия, вернуться в казармы и уважать конституцию страны, а все стороны — отдавать приоритет диалогу и единству.

Глава Комиссии также выразил глубокую озабоченность ростом числа военных переворотов в регионе, отметив, что такие действия подрывают стабильность, угрожают демократическим достижениям и поощряют военных действовать вне рамок полномочий. Африканский союз пообещал продолжать защиту демократического правления, верховенства закона и суверенной воли народов континента.

Ранее в воскресенье министр внутренних дел Бенина Алассан Сейду сообщил, что вооружённые силы страны пресекли попытку мятежа, направленную на дестабилизацию государства. Этот комментарий прозвучал после того, как группа военных объявила в эфире Benin TV об "отстранении от должности" президента Патриса Талона.