Африку накрыли снегопады и дожди: почти 50 погибших, сотни лишились жилья
ЮАР во власти стихии.
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Сильные дожди и аномальные снегопады обрушились на ряд районов Южно-Африканской Республики. В провинции Восточный Кейп в результате непогоды началось наводнение, унесшее жизни как минимум 49 человек, передаёт BAQ.KZ.
Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные власти.
Одной из самых трагичных ситуаций стало ЧП с участием школьного автобуса. По словам губернатора провинции Лубабало Оскара Мабуяне, автобус с учениками смыло паводком. Погибли шесть старшеклассников, ещё четверо числятся пропавшими без вести. Троих детей удалось спасти.
Из-за проливных дождей и снегопадов в регионе также произошли оползни, повредившие дороги и вызвавшие многокилометровые пробки. Это значительно осложняет работу спасательных служб, которые продолжают поисково-спасательные операции.
В результате стихии на юге и востоке страны сотни тысяч домов остались без электричества. Более 500 человек, потерявших жильё, были эвакуированы и размещены во временных укрытиях.
Местные власти просят жителей оставаться дома, соблюдать меры предосторожности и следить за сообщениями служб гражданской защиты.
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