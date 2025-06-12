Сильные дожди и аномальные снегопады обрушились на ряд районов Южно-Африканской Республики. В провинции Восточный Кейп в результате непогоды началось наводнение, унесшее жизни как минимум 49 человек, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные власти.

Одной из самых трагичных ситуаций стало ЧП с участием школьного автобуса. По словам губернатора провинции Лубабало Оскара Мабуяне, автобус с учениками смыло паводком. Погибли шесть старшеклассников, ещё четверо числятся пропавшими без вести. Троих детей удалось спасти.

Из-за проливных дождей и снегопадов в регионе также произошли оползни, повредившие дороги и вызвавшие многокилометровые пробки. Это значительно осложняет работу спасательных служб, которые продолжают поисково-спасательные операции.

В результате стихии на юге и востоке страны сотни тысяч домов остались без электричества. Более 500 человек, потерявших жильё, были эвакуированы и размещены во временных укрытиях.

Местные власти просят жителей оставаться дома, соблюдать меры предосторожности и следить за сообщениями служб гражданской защиты.