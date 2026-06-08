Агентство по атомной энергии РК заявило об интересе к корейским ядерным технологиям

Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с Южной Кореей в сфере малых модульных реакторов и современных ядерных технологий. Об этом заявил заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Василий Лавренов на заседании Межправительственной комиссии Казахстана и Республики Корея, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, энергетическая повестка занимает одно из ключевых мест в двустороннем сотрудничестве. Казахстан внимательно изучает международный опыт в области атомной энергетики и заинтересован в обмене знаниями с корейскими партнерами.

"Перспективным направлением сотрудничества является развитие проектов малых модульных реакторов. Казахстан внимательно изучает международный опыт в этой области и заинтересован в обмене опытом и экспертными знаниями по современным реакторным технологиям", – отметил Лавренов.

Он также сообщил, что технологические решения и международный опыт корейской компании KHNP получили высокую оценку по итогам многофакторного анализа, который охватывал технологические, финансовые и инфраструктурные параметры.

Кроме того, стороны рассматривают возможности расширения взаимодействия между научными организациями и исследовательскими центрами двух стран. Речь идет о совместных исследованиях в области безопасности реакторов, материаловедения, цифровых решений и других перспективных направлений атомной науки.

Отдельное внимание уделяется подготовке кадров для атомной отрасли. Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с южнокорейскими образовательными и научными учреждениями в сфере инженерного и технического образования.

По словам Лавренова, в настоящее время стороны также ведут работу над проектом меморандума о взаимопонимании, который должен стать дополнительным инструментом для реализации новых совместных инициатив в атомной энергетике.