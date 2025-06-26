Агентство по противодействию коррупции усиливает работу в регионах
В Караганде обсудили меры по снижению коррупционных рисков в госсекторе.
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В Караганде прошло выездное заседание Общественного совета Агентства по противодействию коррупции в рамках недели "Закон и порядок", передает BAQ.KZ. Участие в мероприятии приняли председатель Антикоррупционной службы Асхат Жұмағали, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, депутаты, представители правоохранительных органов, квазигосударственного сектора, НПО и молодежных организаций.
"Мы не сможем добиться подлинных перемен, если в обществе не будет культивироваться нетерпимость к коррупции на всех уровнях. Именно поэтому особое внимание мы уделяем формированию ценностей среди молодежи. Работа в этом направлении должна основываться на принципах "Закон и порядок" и "Адал азамат", где каждый гражданин является активным участником изменений", – отметил Председатель Агентства.
По словам директора института "Сорбонна-Казахстан" Айнур Сабитовой, молодежь активно включается в работу - проводит лекции, тренинги, флешмобы и образовательные акции с лозунгами "Адал бол!" и "Нет коррупции!". Эта инициатива помогает формировать новое поколение граждан с высокой правовой культурой и социальной ответственностью.
На заседании рассмотрены наиболее уязвимые сферы: государственные закупки, строительство соцобъектов, ЖКХ и распределение земель. Участники указали на непрозрачность в распределении пастбищных угодий и сложности с выдачей земельных участков. Общественники также выразили обеспокоенность состоянием ТЭЦ, изношенностью оборудования и экологической ситуацией.
Члены Общественного совета рекомендовали акимату области принять конкретные меры по устранению коррупционных рисков и наладить устойчивый диалог с обществом. Участники встречи подтвердили готовность к совместной работе, подчеркивая, что только вместе можно добиться системных изменений.
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