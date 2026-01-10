Агентство по регулированию финансов опровергло информацию о списании кредитов в банках
В настоящее время в стране действует единый механизм взаимодействия заемщиков с банками.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Распространяемая в социальных сетях информация о якобы списании кредитов в банках второго уровня не соответствует действительности. Об этом сообщили в уполномоченном государственном органе, передает BAQ.KZ.
Ведомство призвало граждан не доверять недостоверной информации, пользоваться только официальными источниками и не обращаться за помощью к посредникам, предлагающим "решение" кредитных вопросов. Отмечается, что распространение заведомо ложной информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В настоящее время в стране действует единый механизм взаимодействия заемщиков с банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. Он позволяет гражданам урегулировать вопросы по кредитным обязательствам в правовом поле.
Более подробная информация о действующем механизме размещена на официальном сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
Самое читаемое
- Жестокое убийство Айзат Джумановой: суд вынес приговор её мужу
- Жители Темиртау получили бесперебойный доступ к питьевой воде
- Суд вынес приговор по делу о сборе 1,5 млрд тенге на лечение ребёнка
- Ситуация вокруг допинг-пробы Жанибека Алимханулы получила продолжение
- Жуткое убийство произошло в Кызылорде: сосед зарезал мать и дочь