Распространяемая в социальных сетях информация о якобы списании кредитов в банках второго уровня не соответствует действительности. Об этом сообщили в уполномоченном государственном органе, передает BAQ.KZ.

Ведомство призвало граждан не доверять недостоверной информации, пользоваться только официальными источниками и не обращаться за помощью к посредникам, предлагающим "решение" кредитных вопросов. Отмечается, что распространение заведомо ложной информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В настоящее время в стране действует единый механизм взаимодействия заемщиков с банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. Он позволяет гражданам урегулировать вопросы по кредитным обязательствам в правовом поле.

Более подробная информация о действующем механизме размещена на официальном сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.