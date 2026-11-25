Аграрии Карагандинской области получили государственные награды по итогам года
Орденом «Құрмет» отметили руководителя хозяйства из Шетского района, а среди предприятий определили лидеров в цифровизации, животноводстве и переработке продукции.
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В Карагандинской области подвели итоги года в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности. На торжественном мероприятии аким региона Ермаганбет Булекпаев поблагодарил работников и ветеранов отрасли за вклад в развитие агропромышленного комплекса и вручил государственные и ведомственные награды.
Несмотря на сложные погодные условия, аграрии завершили уборочную кампанию и обеспечили регион необходимой продукцией, отметил глава области. По его словам, одна из ключевых задач — сделать сельское хозяйство более современным, технологичным и прибыльным, чтобы у жителей сёл были перспективы для жизни и работы.
За заслуги в развитии отрасли руководитель крестьянского хозяйства «Тау» из Шетского района Канат Тусипбеков награждён орденом «Құрмет». Представители аграрного сектора также получили ордена III степени «Еңбек даңқы», медали «Ерен еңбегі үшін» и «Еңбек ардагері».
Руководителю ТОО «Кайнар» из Нуринского района Сейтжапару Ныгметову присвоено почётное звание «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері».
В рамках мероприятия также определили лучших работников и предприятия сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.
В номинации «Лидер цифровизации в агропромышленном комплексе» победило ТОО «Найдоровское». Лучшим мелиоратором признан инженер по ирригации компании «Евразия Инвест ЛТД» Евгений Маслов, а звание лучшего механизатора получил Темирхан Омаров из ТОО «Жараспай».
Лучшим технологом хлебопекарного производства стала Наталья Ляховская из компании «Орион». Среди предприятий-экспортёров отметили SaumalBioTech и SAUBOTA.
В сфере животноводства награду получило крестьянское хозяйство «Шолақ Еспе» из Шетского района. Лучшим предприятием по переработке мяса признана компания QAZAQ MEET, а лучшим производителем птицы — специалист цеха по производству бройлеров ТОО «Акнар ПФ» Илья Георгиевский.
В номинации «Лучший технолог молочного производства» отмечен Алексей Медеубаев из ТОО «Milk&Meat Company». Среди производителей национальных напитков награду получила руководитель ИП «Мұхаммедәли» из Каркаралинского района Бекзада Батырбекова.
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