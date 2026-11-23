Новые дома, школы, больницы, теплоэлектроцентраль и гидротехническое сооружение на реке Есиль – в Акмолинской области готовятся к реализации крупных строительных проектов. В следующем году регион намерен не только продолжить развитие социальной инфраструктуры, но и приступить к объектам, которые должны повлиять на энергетическую и водную безопасность. Какие перемены ожидают область и что уже удалось сделать, сообщает…

За десять месяцев текущего года в регионе ввели более 411 тысяч квадратных метров жилья. Жилищные условия улучшили около 3,3 тысячи семей. Из них порядка 500 семей из социально уязвимых категорий получили арендные квартиры.

С 2024 года область перешла на приобретение готового жилья вместо строительства домов для очередников. Такой подход позволил ускорить обеспечение квартирами граждан, годами ожидавших своей очереди. За это время жилье получили около 2,3 тысячи социально уязвимых семей.

При формировании жилищного фонда на следующий год планируется учитывать состав семьи и ее потребности, чтобы площадь и планировка приобретаемых квартир соответствовали числу проживающих.

Не меньше внимания уделяется социальной инфраструктуре. За последние несколько лет в области завершили 100 таких проектов, в том числе в рамках национальных проектов «Келешек мектептері» и «Модернизация сельского здравоохранения».

В этом году сельская медицина пополнилась тремя врачебными амбулаториями в Сандыктауском районе – в Каменке, Лесном и Веселом. Кроме того, в Атбасарской районной больнице построили пристройку для размещения аппарата МРТ. Новые объекты расширят возможности медицинской помощи и диагностики, в том числе для жителей отдаленных населенных пунктов.

Отдельное направление работы – завершение долгостроев. Только в этом году удалось довести до конца семь объектов. Среди них физкультурно-оздоровительные комплексы и открытый стадион в Бестобе, спортивный комплекс в Жаксы, дома культуры в Карабулаке Степногорска и Катарколе Бурабайского района, а также два административных здания в Косшы. В прошлом году завершили еще 16 объектов, строительство которых затянулось.

«При реализации строительных проектов для нас важно не только вводить новые объекты, но и доводить до конца те, строительство которых по разным причинам затянулось. В этом году удалось завершить семь таких объектов. Одновременно мы уделяем внимание качеству планирования: при приобретении жилья учитываем состав семьи и ее реальные потребности, чтобы принимаемые решения приносили конкретную пользу людям», – отметил исполняющий обязанности руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области Азамат Байкуанышев.

Меняются и подходы к реализации новых проектов. В частности, применяется механизм строительства «под ключ», при котором проектирование, возведение здания и поставка оборудования объединены в одном контракте.

Один из примеров – школа на 1500 мест в Косшы. Ее строительство началось в мае, а завершить работы планируется до конца года. Особенность проекта заключается в том, что он реализуется за счет средств инвестора-застройщика. По аналогичному принципу ведется подготовка многофункционального конгресс-центра в Бурабае.

Параллельно регион формирует проектную базу для следующих этапов строительства. За 2025–2026 годы разработано 15 проектов проектно-сметной документации по объектам социальной и общественной инфраструктуры. Все они получили положительные заключения экспертизы.

Еще ряд проектов находится на стадии разработки. Среди них медицинские учреждения, школы, колледж международного образца в Косшы, пожарные депо и комплекс специальных учреждений в Кокшетау.

Одним из наиболее масштабных объектов ближайшего года станет межрегиональная областная больница в Кокшетау. Завершить ее строительство планируется в апреле 2027 года. Новый медицинский комплекс должен расширить возможности оказания специализированной помощи и укрепить систему здравоохранения региона.

Серьезные изменения ожидаются и в энергетической сфере. В 2027 году должна начаться активная фаза строительства Кокшетауской теплоэлектроцентрали. Для областного центра этот проект имеет особое значение: по мере роста города и появления новых жилых массивов увеличивается потребность в тепловой и электрической энергии.

Еще один крупный инфраструктурный проект связан с рекой Есиль. Здесь планируется начать строительство гидротехнического сооружения для накопления паводковых вод. Оно должно снизить риск подтопления населенных пунктов и укрепить водную безопасность области.

Проект предусматривает и решение жилищного вопроса для жителей населенных пунктов, затрагиваемых строительством. Для их переселения планируется создавать современные поселки с новыми домами и необходимой социальной инфраструктурой.

«Год масштабного всенародного строительства — это возможность не просто увеличить количество возводимых объектов, а комплексно подойти к развитию региона. Поэтому особое внимание уделяется проектам, которые решают сразу несколько важных задач: обеспечивают жителей жильем, медицинской помощью и образованием, укрепляют энергетическую и водную безопасность. Наша задача – заранее подготовить необходимую документацию и обеспечить переход проектов к практической реализации», — подчеркнул Азамат Байкуанышев.

Параллельно меняется и подход к городскому планированию. В Акмолинской области оцифровывают генеральные планы 11 городов и проекты детальной планировки. На сегодняшний день готовность работ составляет 76% по генеральным планам и 67% по проектам детальной планировки.

Переход к единой цифровой базе позволит упростить оформление документов в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства, сократить сроки оказания государственных услуг и сделать принимаемые решения более прозрачными. Это особенно важно на фоне активного строительства и расширения населенных пунктов.

Новые проекты должны отразиться и на экономике области. Строительство обеспечит дополнительную загрузку местных производителей материалов, кирпичных заводов и предприятий по выпуску бетона, а также создаст новые рабочие места.

Таким образом, строительная повестка 2027 года охватит сразу несколько направлений – от жилья и социальных объектов до энергетической и водной инфраструктуры. За масштабными проектами стоят вполне конкретные ожидания жителей: новые места в школах, доступная медицинская помощь, надежное энергоснабжение и более комфортные условия жизни.