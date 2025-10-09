Аграрии Казахстана собрали более 22 млн тонн зерна
Сегодня, 20:36
142Фото: pixabay.com
В Казахстане продолжается уборочная кампания. По данным Минсельхоза, на сегодня в стране намолочено 22,7 млн тонн зерна, передает BAQ.KZ.
Прогнозная уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет более 16 млн гектаров. Работы завершены на 14,3 млн гектаров, что составляет 88,9% от общей площади.
Помимо зерновых, аграрии собрали 1,7 млн тонн масличных культур, 2,6 млн тонн картофеля при урожайности 227,3 центнера с гектара и 3,5 млн тонн овощей при урожайности 306,7 центнера с гектара.
В том числе собрано 428,8 тыс. тонн капусты, 1,02 млн тонн лука и 359,6 тыс. тонн моркови.
В Минсельхозе отмечают, что уборочная кампания проходит организованно и в оптимальные агротехнические сроки.
