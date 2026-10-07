Аграрии Казахстана заготовили более 41 млн тонн кормов к зиме

Казахстанские хозяйства заготовили более 41 млн тонн кормов к предстоящему зимне-стойловому периоду. Это 103,6% от запланированного объема, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Для фермеров это означает, что по большинству основных видов кормов необходимый запас уже сформирован, а по части позиций план перевыполнен.

Больше всего заготовлено сена. Его объем достиг 26,7 млн тонн, или 104,1% от плана. Сенажа подготовили 2,4 млн тонн, что составляет 102,5% от необходимого объема.

Соломы заготовили 4,8 млн тонн, план выполнен на 102%. По силосу хозяйства вышли на 2,8 млн тонн, или 99,4%.

Меньше всего пока выполнен план по концентрированным кормам. Их заготовлено 4,6 млн тонн, что составляет 80,6% от запланированного объема.

В Минсельхозе рассчитывают, что перевыполнение плана по основным видам кормов позволит хозяйствам сформировать дополнительный запас на случай неблагоприятной погоды зимой.

У фермеров остаются и корма с прошлой зимовки. Этот переходящий запас тоже будет направлен на потребности животноводческих хозяйств.

Еще один резерв для аграриев сформирует «Продовольственная контрактная корпорация». На зимний период компания подготовит фуражный фонд зерна, который смогут задействовать при необходимости.

Кормозаготовительная кампания в регионах еще не завершена. Минсельхоз и акиматы продолжают отслеживать объемы запасов до окончания работ.