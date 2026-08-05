Аграрии Казахстана заготовили почти 77% необходимого объема сена
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В Казахстане продолжается кормозаготовительная кампания. На сегодняшний день сельхозтоваропроизводители заготовили 19,8 млн тонн кормов, что составляет около 77% от запланированного объема сена на предстоящий зимне-стойловый период. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает BAQ.KZ.
По оперативным данным акиматов, уже заготовлено:
- 17,1 млн тонн сена;
- 1,5 млн тонн сенажа;
- 362,3 тыс. тонн концентрированных кормов;
- 91,7 тыс. тонн силоса;
- 777,2 тыс. тонн соломы.
Создан резерв зерна
Для обеспечения животноводческих хозяйств кормами в зимний период АО «Продовольственная контрактная корпорация» сформировало фуражный фонд объемом 201,3 тыс. тонн зерна.
В случае необходимости этот резерв будет использован для обеспечения сельхозпроизводителей дополнительными кормовыми ресурсами.
План на сезон
К началу зимне-стойлового периода 2026–2027 годов в стране планируется заготовить:
- 25,7 млн тонн сена;
- 2,3 млн тонн сенажа;
- 2,8 млн тонн силоса;
- 4,8 млн тонн соломы;
- 5,7 млн тонн концентрированных кормов.
В Министерстве сельского хозяйства отметили, что совместно с акиматами регионов продолжают контролировать ход кормозаготовительной кампании. Постоянный мониторинг и своевременное формирование резервов должны обеспечить животноводческие хозяйства необходимой кормовой базой и стабильное прохождение предстоящего зимнего периода.
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