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Аграрии Казахстана заготовили почти 77% необходимого объема сена

5 Августа 2026, 20:46
АВТОР
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Baq.kz 5 Августа 2026, 20:46
5 Августа 2026, 20:46
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Фото: Baq.kz

В Казахстане продолжается кормозаготовительная кампания. На сегодняшний день сельхозтоваропроизводители заготовили 19,8 млн тонн кормов, что составляет около 77% от запланированного объема сена на предстоящий зимне-стойловый период. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает BAQ.KZ.

По оперативным данным акиматов, уже заготовлено:

  • 17,1 млн тонн сена;
  • 1,5 млн тонн сенажа;
  • 362,3 тыс. тонн концентрированных кормов;
  • 91,7 тыс. тонн силоса;
  • 777,2 тыс. тонн соломы.

Создан резерв зерна

Для обеспечения животноводческих хозяйств кормами в зимний период АО «Продовольственная контрактная корпорация» сформировало фуражный фонд объемом 201,3 тыс. тонн зерна.

В случае необходимости этот резерв будет использован для обеспечения сельхозпроизводителей дополнительными кормовыми ресурсами.

План на сезон

К началу зимне-стойлового периода 2026–2027 годов в стране планируется заготовить:

  • 25,7 млн тонн сена;
  • 2,3 млн тонн сенажа;
  • 2,8 млн тонн силоса;
  • 4,8 млн тонн соломы;
  • 5,7 млн тонн концентрированных кормов.

В Министерстве сельского хозяйства отметили, что совместно с акиматами регионов продолжают контролировать ход кормозаготовительной кампании. Постоянный мониторинг и своевременное формирование резервов должны обеспечить животноводческие хозяйства необходимой кормовой базой и стабильное прохождение предстоящего зимнего периода.

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