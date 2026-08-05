В Казахстане продолжается кормозаготовительная кампания. На сегодняшний день сельхозтоваропроизводители заготовили 19,8 млн тонн кормов, что составляет около 77% от запланированного объема сена на предстоящий зимне-стойловый период. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает BAQ.KZ.

По оперативным данным акиматов, уже заготовлено:

17,1 млн тонн сена;

1,5 млн тонн сенажа;

362,3 тыс. тонн концентрированных кормов;

91,7 тыс. тонн силоса;

777,2 тыс. тонн соломы.

Создан резерв зерна

Для обеспечения животноводческих хозяйств кормами в зимний период АО «Продовольственная контрактная корпорация» сформировало фуражный фонд объемом 201,3 тыс. тонн зерна.

В случае необходимости этот резерв будет использован для обеспечения сельхозпроизводителей дополнительными кормовыми ресурсами.

План на сезон

К началу зимне-стойлового периода 2026–2027 годов в стране планируется заготовить:

25,7 млн тонн сена;

2,3 млн тонн сенажа;

2,8 млн тонн силоса;

4,8 млн тонн соломы;

5,7 млн тонн концентрированных кормов.

В Министерстве сельского хозяйства отметили, что совместно с акиматами регионов продолжают контролировать ход кормозаготовительной кампании. Постоянный мониторинг и своевременное формирование резервов должны обеспечить животноводческие хозяйства необходимой кормовой базой и стабильное прохождение предстоящего зимнего периода.