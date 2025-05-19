Национальный оператор "Продкорпорация" продолжает оказывать поддержку сельхозпроизводителям в рамках программы форвардного закупа зерновых и масличных культур, передаёт BAQ.KZ.

По состоянию на 19 мая аграрии уже получили предварительную оплату на сумму свыше 6,4 млрд тенге.

Из этой суммы 4,7 млрд тенге направлены производителям пшеницы, 549 млн тенге – аграрным предприятиям, специализирующимся на выращивании льна масличного, 367,7 млн тенге – поставщикам ячменя, а 688,9 млн тенге – производителям подсолнечника, преимущественно из Восточно-Казахстанской области.

Финансирование сосредоточено в основных зерносеющих регионах страны — Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях, где поддержку уже получили 98 сельхозпредприятий.

С начала года на финансирование весенних полевых работ поступило заявок на сумму 19 млрд тенге. По договорам форварда аграрии планируют поставить в ресурсы "Продкорпорации" 368 тысяч тонн зерна после уборочной кампании.

Программа форвардного финансирования помогает аграриям получать доступ к необходимым средствам для проведения посевной — на закупку семян, удобрений и техники. Кроме того, государство гарантирует не только финансирование, но и сбыт продукции по справедливой цене, что снижает финансовые риски фермеров.