Водителя наказали за езду с открытым капотом в Жезказгане

В Жезказгане водителя привлекли к административной ответственности за движение по улице с открытым капотом. Нарушение зафиксировали на видео, которое обнаружили сотрудники полиции во время мониторинга социальных сетей.

На записи видно, как автомобиль ВАЗ-21010 передвигается по улице Сарыарка с открытым капотом. Полицейские установили личность водителя и приняли в отношении него административные меры. Машину водворили на специализированную стоянку.

Кроме того, с автомобилистом провели профилактическую беседу и предупредили об угрозе безопасности дорожного движения, которую создают подобные действия.

В полиции призвали водителей перед каждой поездкой проверять техническое состояние автомобилей и соблюдать правила дорожного движения.