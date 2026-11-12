Водителя наказали за езду с открытым капотом в Жезказгане
Автомобиль ВАЗ-21010 отправили на специализированную стоянку после появления видео в соцсетях.
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В Жезказгане водителя привлекли к административной ответственности за движение по улице с открытым капотом. Нарушение зафиксировали на видео, которое обнаружили сотрудники полиции во время мониторинга социальных сетей.
На записи видно, как автомобиль ВАЗ-21010 передвигается по улице Сарыарка с открытым капотом. Полицейские установили личность водителя и приняли в отношении него административные меры. Машину водворили на специализированную стоянку.
Кроме того, с автомобилистом провели профилактическую беседу и предупредили об угрозе безопасности дорожного движения, которую создают подобные действия.
В полиции призвали водителей перед каждой поездкой проверять техническое состояние автомобилей и соблюдать правила дорожного движения.
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