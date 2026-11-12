Водителя наказали за езду с открытым капотом в Жезказгане

Автомобиль ВАЗ-21010 отправили на специализированную стоянку после появления видео в соцсетях.

12 Ноября 2026, 21:29
АВТОР
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Скриншот видео 12 Ноября 2026, 21:29
12 Ноября 2026, 21:29
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Фото: Скриншот видео

В Жезказгане водителя привлекли к административной ответственности за движение по улице с открытым капотом. Нарушение зафиксировали на видео, которое обнаружили сотрудники полиции во время мониторинга социальных сетей.

На записи видно, как автомобиль ВАЗ-21010 передвигается по улице Сарыарка с открытым капотом. Полицейские установили личность водителя и приняли в отношении него административные меры. Машину водворили на специализированную стоянку.

Кроме того, с автомобилистом провели профилактическую беседу и предупредили об угрозе безопасности дорожного движения, которую создают подобные действия.

В полиции призвали водителей перед каждой поездкой проверять техническое состояние автомобилей и соблюдать правила дорожного движения.

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