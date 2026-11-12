Арендаторы стали требовательнее, собственники — сговорчивее: что происходит с рынком аренды жилья в Казахстане

После летне-осеннего ажиотажа рынок аренды жилья в Казахстане постепенно сбавляет обороты. Цены начали немного снижаться, а собственникам квартир всё чаще приходится пересматривать свои ожидания. При этом арендаторы уже не готовы соглашаться на первое попавшееся предложение и внимательнее выбирают, за что платить.

О новых тенденциях на рынке аренды BAQ.KZ рассказала президент Саморегулируемой ассоциации риэлторов Казахстана Лариса Степаненко.

По данным Бюро национальной статистики, в октябре 2026 года аренда благоустроенного жилья в Казахстане подешевела на 0,6% по сравнению с сентябрём. Однако в годовом выражении стоимость выросла на 14,6%. Средняя ставка по стране составила 5 451 тенге за квадратный метр в месяц.

В Алматы арендные ставки за месяц снизились примерно на 1%. Но ощутимого удешевления жилья пока не произошло: квартиры в наиболее востребованных районах города по-прежнему обходятся дорого.

По словам Ларисы Степаненко, после традиционного сезонного всплеска спрос постепенно стабилизируется. Одновременно меняются и требования квартиросъёмщиков. Теперь для них важны не только расположение и стоимость жилья, но и состояние ремонта, наличие мебели и бытовой техники, а также транспортная доступность.

Собственникам приходится подстраиваться под эти запросы. Всё чаще первоначально заявленную стоимость аренды необходимо корректировать, чтобы найти жильцов. Одной публикации объявления с высокой ценой уже недостаточно — арендаторы сравнивают предложения и оценивают, насколько стоимость соответствует состоянию квартиры.

Меняется и сам подход к сдаче жилья. Всё большее значение приобретают проверка потенциальных жильцов, грамотное оформление договора и фиксация состояния квартиры при передаче.

«Сдача квартиры в аренду — это не просто получение ежемесячного дохода. Это определённые юридические, налоговые и имущественные риски», — отмечает эксперт.

Она советует собственникам заранее прописывать в договоре ответственность сторон и условия возврата депозита. Это поможет избежать споров и неприятных ситуаций после окончания аренды.

При этом говорить о том, что рынок стал однозначно выгоднее для квартиросъёмщиков, пока рано. Несмотря на небольшое снижение ставок за месяц, годовой рост остаётся существенным. Особенно это заметно в крупных городах и востребованных районах, где стоимость аренды по-прежнему остаётся высокой.

По оценке Степаненко, рынок постепенно становится более сбалансированным. Если раньше преимущество чаще было на стороне собственников, то теперь у арендаторов появляется больше возможностей выбирать, сравнивать предложения и обсуждать цену.

В таких условиях выигрывают те владельцы, которые готовы учитывать реальные запросы жильцов, поддерживать квартиру в хорошем состоянии и устанавливать обоснованную стоимость. Для арендаторов же главный совет — внимательно изучать условия договора, проверять документы и фиксировать состояние жилья до заселения.

Похоже, рынок аренды постепенно отходит от сезонной гонки за свободными квартирами. Теперь важны не только скорость поиска и готовность платить, но и разумный баланс между ценой, качеством жилья и интересами обеих сторон.