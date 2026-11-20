Вместо привычных полей и ферм – Дворец Независимости. Вместо рабочей одежды – строгие костюмы и пиджаки. Сегодня в Астане собрались представители сельского хозяйства со всех уголков Казахстана. Повод особенный – III Форум работников сельского хозяйства с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. Как прошла встреча и о чём говорили аграрии – в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

С самого утра во Дворце Независимости было многолюдно. В залах и коридорах – руководители сельхозпредприятий, фермеры, животноводы и представители аграрной отрасли. Многие приехали из регионов, чтобы встретиться с коллегами, обсудить итоги сезона и услышать выступление Главы государства.

Сегодня здесь преобладал деловой стиль. Мужчины в костюмах, женщины в нарядных образах. Но стоило заговорить с участниками, как разговор быстро переходил от торжественной атмосферы к привычным для них темам: урожайности, технике, субсидиям и ценам на продукцию.

Урожай, которым можно гордиться

Поводов подвести итоги у аграриев немало. В этом году в Казахстане собрали 24,5 миллиона тонн зерна. Это один из лучших результатов за последние 15 лет.

За десять месяцев объём сельскохозяйственной продукции достиг почти девяти триллионов тенге. А урожайность зерновых за последние семь лет выросла до 15,6 центнера с гектара.

Впрочем, за этими цифрами стоят люди, для которых сельское хозяйство давно стало делом жизни.

«Это внимание подкрепляется финансово»

Одной из главных тем форума стала государственная поддержка аграриев. В этом году на льготное финансирование посевной и уборочной кампаний предусмотрено 750 миллиардов тенге.

Директор ТОО «Шахтерское» Георгий Прокоп рассказал, какое значение подобные встречи имеют для работников отрасли.

«Мы сегодня проводим с вами третий форум. И эта инициатива, введение в этот форум, зашла от нашего Президента. Это внимание подкрепляется и финансово. Мы получаем очень много видов субсидий, которые очень нам помогают в наших хозяйствах и в целом, понимаете, в развитии всего сельского хозяйства», - отметил он.

«Наша задача – накормить людей»

Об итогах сельскохозяйственного года говорил и директор ТОО «Астык-STEM» из Северо-Казахстанской области Сергей Звольский.

«24 миллиона тонн зерна, 5,5 миллиона тонн масличных, 1,7 миллиона было собрано кукурузы на зерно, плюс овощей. То есть мы с каждым годом растём. Наша задача – накормить людей, чтобы они были сытыми и духовно богатыми. Это очень важно», - поделился аграрий.

От зерна до готовой продукции

На форуме обсуждали и дальнейшее развитие переработки. Ведь собрать хороший урожай – лишь часть работы. Важно, чтобы выращенное в Казахстане сырьё превращалось в готовую продукцию внутри страны.

За последние семь лет доля переработанной сельхозпродукции выросла с 35 до 50 процентов.

Эту тему затронул и депутат Курултая Республики Казахстан Айдарбек Ходжаназаров. По его мнению, стране необходимо увеличивать число перерабатывающих предприятий, сокращать экспорт сырья и развивать собственное производство продуктов питания – от печенья до консервов.

Награды тем, кто работает на земле

Одним из важных моментов форума стало награждение работников сельского хозяйства. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил заслуги представителей отрасли и вручил государственные награды.

Для многих участников это событие стало особенным. Ведь за признанием стоят годы работы, ранние подъёмы, посевные кампании, уборка урожая и ежедневный труд на фермах.

В ближайшие три года в агропромышленном комплексе Казахстана планируют реализовать 410 инвестиционных проектов на шесть триллионов тенге. Среди приоритетов – развитие переработки, внедрение современных технологий и запуск новых производств.

А пока участники форума подводят итоги года, впереди у них уже следующий сельскохозяйственный сезон.

Сегодня они приехали в столицу в строгих костюмах, обменялись новостями и получили заслуженное признание. Но совсем скоро вновь вернутся к привычной работе – туда, где и создаётся урожай страны.