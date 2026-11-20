Аграрии сменили рабочую одежду на костюмы: как прошел форум с участием Токаева в Астане
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Вместо привычных полей и ферм – Дворец Независимости. Вместо рабочей одежды – строгие костюмы и пиджаки. Сегодня в Астане собрались представители сельского хозяйства со всех уголков Казахстана. Повод особенный – III Форум работников сельского хозяйства с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. Как прошла встреча и о чём говорили аграрии – в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.
С самого утра во Дворце Независимости было многолюдно. В залах и коридорах – руководители сельхозпредприятий, фермеры, животноводы и представители аграрной отрасли. Многие приехали из регионов, чтобы встретиться с коллегами, обсудить итоги сезона и услышать выступление Главы государства.
Сегодня здесь преобладал деловой стиль. Мужчины в костюмах, женщины в нарядных образах. Но стоило заговорить с участниками, как разговор быстро переходил от торжественной атмосферы к привычным для них темам: урожайности, технике, субсидиям и ценам на продукцию.
Урожай, которым можно гордиться
Поводов подвести итоги у аграриев немало. В этом году в Казахстане собрали 24,5 миллиона тонн зерна. Это один из лучших результатов за последние 15 лет.
За десять месяцев объём сельскохозяйственной продукции достиг почти девяти триллионов тенге. А урожайность зерновых за последние семь лет выросла до 15,6 центнера с гектара.
Впрочем, за этими цифрами стоят люди, для которых сельское хозяйство давно стало делом жизни.
«Это внимание подкрепляется финансово»
Одной из главных тем форума стала государственная поддержка аграриев. В этом году на льготное финансирование посевной и уборочной кампаний предусмотрено 750 миллиардов тенге.
Директор ТОО «Шахтерское» Георгий Прокоп рассказал, какое значение подобные встречи имеют для работников отрасли.
«Мы сегодня проводим с вами третий форум. И эта инициатива, введение в этот форум, зашла от нашего Президента. Это внимание подкрепляется и финансово. Мы получаем очень много видов субсидий, которые очень нам помогают в наших хозяйствах и в целом, понимаете, в развитии всего сельского хозяйства», - отметил он.
«Наша задача – накормить людей»
Об итогах сельскохозяйственного года говорил и директор ТОО «Астык-STEM» из Северо-Казахстанской области Сергей Звольский.
«24 миллиона тонн зерна, 5,5 миллиона тонн масличных, 1,7 миллиона было собрано кукурузы на зерно, плюс овощей. То есть мы с каждым годом растём. Наша задача – накормить людей, чтобы они были сытыми и духовно богатыми. Это очень важно», - поделился аграрий.
От зерна до готовой продукции
На форуме обсуждали и дальнейшее развитие переработки. Ведь собрать хороший урожай – лишь часть работы. Важно, чтобы выращенное в Казахстане сырьё превращалось в готовую продукцию внутри страны.
За последние семь лет доля переработанной сельхозпродукции выросла с 35 до 50 процентов.
Эту тему затронул и депутат Курултая Республики Казахстан Айдарбек Ходжаназаров. По его мнению, стране необходимо увеличивать число перерабатывающих предприятий, сокращать экспорт сырья и развивать собственное производство продуктов питания – от печенья до консервов.
Награды тем, кто работает на земле
Одним из важных моментов форума стало награждение работников сельского хозяйства. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил заслуги представителей отрасли и вручил государственные награды.
Для многих участников это событие стало особенным. Ведь за признанием стоят годы работы, ранние подъёмы, посевные кампании, уборка урожая и ежедневный труд на фермах.
В ближайшие три года в агропромышленном комплексе Казахстана планируют реализовать 410 инвестиционных проектов на шесть триллионов тенге. Среди приоритетов – развитие переработки, внедрение современных технологий и запуск новых производств.
А пока участники форума подводят итоги года, впереди у них уже следующий сельскохозяйственный сезон.
Сегодня они приехали в столицу в строгих костюмах, обменялись новостями и получили заслуженное признание. Но совсем скоро вновь вернутся к привычной работе – туда, где и создаётся урожай страны.
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