Аграрии ВКО используют для полива капельное орошение и дождевальные установки

С использованием водосберегающих технологий, используемых для орошения почвы, во время рабочей поездки в Тарбагатайский район ознакомился аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

В селе Жетиарал аким области посетил сельскохозяйственный кооператив «Кызылбулак», где реализуется проект по развитию орошаемого земледелия, благодаря программе «Ауыл аманаты». Получив льготный кредит, кооператив приобрел современное оборудование для дождевального полива. Монтаж техники уже полностью завершился.

При этом хозяйство вкладывает в развитие и собственные средства. Здесь пробурили скважину и построили накопительный резервуар для воды объемом 60 кубометров.

В ближайшее время в кооператив должны доставить две дождевальные машины. Их планируют установить и запустить до начала следующего сельскохозяйственного сезона. Каждая из них сможет обеспечивать полив до 50 га посевных площадей. А на других участках будет использоваться система капельного орошения с охватом до трёх гектаров.

Сегодня в распоряжении «Кызылбулака» находится больше 260 гектаров сельхозугодий. В нынешнем году водосберегающие технологии внедрят на территории, площадью 150 га. Здесь выращивают картофель, арбузы, огурцы и другие овощные культуры.

Данная технология способна увеличить площадь орошаемых земель и эффективность сельхозпроизводства в районе.