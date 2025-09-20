В Восточно-Казахстанской области в разгаре уборочная кампания 2025 года. По состоянию на 23 сентября зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 200 тысяч гектаров — это 84% от общего объема, передаёт BAQ.KZ.

Масличные культуры убраны на 25,9 тыс. га (10% посевов), их урожайность достигает 19,2 ц/га. В этом году общая посевная площадь в регионе составила 616,9 тыс. га, из которых 42% занято масличными культурами, а 38% — зерновыми.

Аграрии полностью обеспечены техникой и горюче-смазочными материалами: в уборке задействованы 9,3 тыс. тракторов, 1,4 тыс. комбайнов и 2,4 тыс. сеялок. Дополнительно хозяйства приобрели 419 тракторов и 32 комбайна на сумму 9,6 млрд тенге. Для уборки выделено 22,9 тыс. тонн льготного дизельного топлива по цене 254 тенге за литр.

Особое внимание уделяется хранению зерна: мощность зернохранилищ области составляет 757,3 тыс. тонн, еще около 250 тыс. тонн обеспечивают мукомольные и масложировые предприятия.

"Поддержка аграриев продолжается через кредитование и субсидирование. В рамках программы "Кең дала 2" профинансировано 75 хозяйств на 5,9 млрд тенге, а через СПК "Ертіс" — на 8,3 млрд тенге. С начала года в лизинг передано 372 единицы техники на 10,4 млрд тенге. На субсидии для растениеводства направлено 6,1 млрд тенге, из них 3,6 млрд — на удешевление минеральных удобрений", - отметили в областном акимате.

Согласно прогнозам, кампания в ВКО завершится в оптимальные сроки, обеспечив регион стабильным урожаем и новыми возможностями для сельхозпроизводителей.