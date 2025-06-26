  • 26 Июня, 16:21
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Аграрии юга в ожидании: Казахстан, Таджикистан и Узбекистан утвердили график подачи воды

Работа по подаче воды уже началась и осуществляется в строгом соответствии с согласованным графиком.

Сегодня, 15:38
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 15:38
Сегодня, 15:38
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Фото: pixabay.com

Казахстан, Таджикистан и Узбекистан утвердили трёхсторонний график подачи воды из водохранилища "Бахри-Точик" на вегетационный период с июня по август 2025 года. Согласно документу, для удовлетворения потребностей сельского хозяйства Казахстан получит 491 млн кубометров воды. Об этом рассказал первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Нурлан Алдамжаров на пресс-конференции в СЦК, передаёт BAQ.KZ.

Работа по подаче воды уже началась и осуществляется в строгом соответствии с согласованным графиком.

"Все меры, необходимые для урегулирования правовых вопросов по использованию трансграничных водных ресурсов в вегетационный период, приняты в рамках межправительственных соглашений", — отметил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Нурлан Алдамжаров на пресс-конференции в СЦК.

Он также добавил, что с учётом утверждённого режима работы водохранилища в Шардаринское водохранилище поступит 1 млрд кубометров воды, что позволит обеспечить потребности аграрного сектора в пик вегетационного периода.

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