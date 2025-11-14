Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Форуме работников сельского хозяйства отметил заслуги трудолюбивых граждан, которые ежедневно приумножают национальное богатство. Фаниль Габдулхаков, удостоенный почётного звания "Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері", отметил, что развитие отечественного аграрного сектора сегодня опирается на современные технологии, новые селекционные достижения и комплексный подход к повышению урожайности. Об этом он рассказал корреспонденту BAQ.KZ после вручения государственной награды.

Фаниль Габдулхаков работает в сельском хозяйстве уже 39 лет. Он является автором нескольких востребованных сортов сельскохозяйственных культур, в том числе подсолнечника "Сочинское" и нового сорта ячменя "Сочинский голозерный". Его научные разработки помогли повысить урожайность и устойчивость растений к климатическим условиям, а учебное пособие по возделыванию яровой мягкой пшеницы стало значимым вкладом в развитие аграрной науки.

По его словам, казахстанское сельское хозяйство значительно продвинулось вперёд за последние десятилетия.

"За последние годы наше сельское хозяйство стало одной из самых современных отраслей в экономике страны. Постоянно разрабатываются и внедряются самые современные технологии. Применяется самая современная техника, машины и оборудование. С повышением уровня агротехники становятся востребованными новые сорта интенсивного типа, способные давать более высокие и стабильные урожаи, устойчивые к болезням, вредителям и неблагоприятным природным факторам", — отметил он.

Габдулхаков подчеркнул, что отечественные хозяйства активно осваивают инновационные методы производства.

"Большинство сельхозтоваропроизводителей стараются постоянно обновлять сорта и внедрять новые агроприёмы и технологии выращивания. Сейчас, чтобы добиться хорошего результата, необходимо использовать комплексный подход к решению задач по повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Это и новые селекционные достижения, и новая современная техника, и обязательное внедрение цифровых технологий: картирование полей, цифровая навигация, использование различных датчиков для получения информации о состоянии почвы и посевов", — сказал он.

Агроном отмечает, сегодня обязательным становится применение стимуляторов роста растений, микро- и макроудобрений, различных препаратов, повышающих качество урожая. По его словам, не менее важно проводить весь комплекс мероприятий по защите растений от вредителей, болезней и сорной растительности

Государственная награда стала признанием его многолетнего вклада в развитие аграрной отрасли, а его разработки продолжают использоваться на практике в разных регионах страны.