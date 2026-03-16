Аграриям Казахстана выдали сотни миллиардов на посевную

В Казахстане продолжается финансирование сельхозпроизводителей по программе «Кең дала 2».

Сегодня 2026, 19:18
Сегодня 2026, 19:18
Сегодня 2026, 19:18
Казахстанские фермеры получили 288 млрд тенге льготных кредитов для подготовки к посевной кампании 2026 года, передает BAQ.kz.

Программа раннего финансирования позволяет сельхозпроизводителям получать кредиты по ставке 5% годовых.

Всего участие в программе принимают 3534 аграрных хозяйства, общий объем заявок составляет 519 млрд тенге.

Средства используются для закупки топлива, удобрений, семян и ремонта сельскохозяйственной техники.

Также действует механизм гарантий через Фонд «Даму», который покрывает до 85% суммы кредита, что облегчает доступ фермеров к финансированию.

