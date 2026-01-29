В Казахстане активно реализуется программа раннего финансирования весенне-полевых работ сезона 2026 года. Конечная ставка вознаграждения для сельхозтоваропроизводителей составляет 5% годовых, передает BAQ.KZ.

– Прием заявок по программе стартовал в октябре 2025 года. На сегодняшний день сформирован пул из 2004 сельхозтоваропроизводителей на сумму 273 млрд тенге. Уже профинансирована 1581 заявка на сумму 172,3 млрд тенге с охватом более 2 млн га посевных площадей, – проинформировали в Минсельхозе Казахстана.

Ранний старт финансирования позволяет аграриям заранее подготовиться к посевной кампании 2026 года. Полученные средства направляются на закупку горюче-смазочных материалов по выгодным ценам, приобретение минеральных удобрений, ремонт сельхозтехники и формирование необходимого запаса семян.

В ведомстве отметили, что параллельно с этим реализуется механизм гарантирования займов через Фонд "Даму", позволяющий покрыть гарантией до 85% суммы кредита. В настоящее время выдано 333 гарантии на сумму займов 55 млрд тенге.

Льготное финансирование доступно как для подготовки и проведения весенне-полевых работ, так и для уборочной кампании и покрытия сезонных затрат. Средства предоставляются через филиальную сеть Аграрной кредитной корпорации и партнерские финансовые институты по всей стране.