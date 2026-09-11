Аграриям подали около 11 млрд кубометров воды: поливной сезон завершается

Аграриям Казахстана в этом вегетационном периоде подали около 11 млрд кубометров воды, полито 1,16 млн гектаров. Поливной сезон вступил в завершающую стадию, передает BAQ.KZ.

Вегетационный период это время, когда растения активно растут и нуждаются в поливе. На юге страны он обычно длится с весны до начала осени, и именно на эти месяцы приходится основная нагрузка на оросительные системы.

План на 2026 год предусматривал забор порядка 11 млрд кубометров для орошения 1,2 млн гектаров. По предварительным данным, эти объемы выдержаны.

Итоги сезона министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов подводил в Туркестанской области, где встретился с фермерами. Местный филиал РГП «Казводхоз» заключил с крестьянскими хозяйствами региона 12 409 договоров на подачу поливной воды.

Что говорят аграрии

Претензий к водникам в этом сезоне у фермеров не нашлось.

«Воду в этом году получали стабильно, вовремя. Рады, что Министерство прислушалось к нам. Сейчас ведутся работы по бетонированию каналов, устанавливаются насосы. Спасибо всем ответственным специалистам за упорный труд. Результаты проводимых работ мы видим своими глазами», — отметил аграрий Отырарского района Калжан Жаймырза.

Бетонирование каналов, о котором он говорит, работа не показная. В земляном русле значительная часть воды уходит в грунт и испаряется, не доходя до поля. Облицовка сокращает эти потери.

Одно предложение у фермеров все же появилось. На встрече представители крестьянских хозяйств попросили провести механизированную очистку канала «Достык» после окончания поливного периода. Со временем русло заиливается, пропускная способность падает, и вода доходит хуже.

Зарплаты на «Достыке» выросли более чем вдвое

Межгосударственный канал «Достык» министр посетил отдельно, посмотрев работу объекта и результаты капитального ремонта административных и служебных зданий.

Канал приходит на юг Казахстана с территории Узбекистана и питает орошаемые земли Мактааральского района. От его работы зависит урожай на десятках тысяч гектаров.

Сейчас на канале работают 62 специалиста. По поручению министра их заработная плата выросла в среднем на 55 %. Минимальный размер оплаты труда поднялся с 94 тыс. до 226 тыс. тенге, то есть в 2,4 раза.

«Большое спасибо Министерству за повышение заработной платы. В этом году никаких проблем с водой не возникло. Вегетационный период прошел хорошо», — сказал техник канала «Достык» Жумабек Тилеумбетов.

Что изменилось в распределении воды

По оценке министра, спокойный сезон обеспечили несколько факторов сразу.

«Благодаря упорной работе водников в этом году удалось обеспечить стабильное прохождение поливного периода во всех пяти южных областях. Такие меры, как соблюдение лимитов водопользования, диверсификация структуры посевов и сокращение объема влагоемких культур, позволили повысить эффективность использования водных ресурсов. Внедрение биллинговой системы и цифровизация процесса заключения договоров сделали распределение воды более прозрачным и дали возможность навести порядок во всей водной отрасли. Наша дальнейшая работа продолжится в данном режиме», — отметил Нуржан Нуржигитов.

Под влагоемкими культурами, о сокращении которых говорит министр, обычно понимают рис и хлопок. Они дают хороший доход, но требуют огромных объемов воды, и именно их площади на юге страны последние годы стараются ограничивать.