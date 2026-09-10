Продажа вейпов обернулась конфискацией KIA за 12,3 млн тенге
10 Сентября 2026, 16:06
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10 Сентября 2026, 16:0610 Сентября 2026, 16:06
251Фото: Adobe Stock
В Павлодарской области суд конфисковал автомобиль KIA стоимостью 12,3 млн тенге, который, по данным прокуратуры, был приобретен на деньги от незаконной продажи электронных систем потребления, передает BAQ.KZ.
В 2025 году в регионе пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконной реализацией вейпов. Уголовное дело в отношении ее участников сейчас рассматривается в суде.
Один из обвиняемых скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.
Следствие установило, что на деньги, полученные от преступной деятельности, обвиняемый приобрел автомобиль KIA.
По ходатайству прокуратуры суд принял решение о досудебной конфискации машины.
Досудебное расследование продолжается.
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