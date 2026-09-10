Жительница Жамбылской области через суд вернула почти 2,3 млн тенге после обмана мошенников

Жительница Мойынкумского района, ставшая жертвой интернет-мошенников, добилась через суд возврата почти 2,3 млн тенге. Средства она перевела на четыре банковских счета после того, как злоумышленники убедили ее самостоятельно оформить кредиты и продать золотые украшения.

Как сообщили в Мойынкумском районном суде, женщине позвонили на работу и представились сотрудником коммунальной службы. Под предлогом замены домофона собеседник попросил назвать код из SMS.

Позже с ней связались другие злоумышленники, представившиеся сотрудниками ЦОН и службы безопасности банка. Они заявили, что на ее имя якобы пытаются оформить кредиты, и предложили помочь сохранить деньги.

Следуя их инструкциям, женщина оформила банковские займы, а затем сдала золотые изделия в ломбарды. Полученные средства она перевела на четыре счета — 500 тыс., 400 тыс., 365 тыс. и 981 тыс. тенге. Общая сумма составила почти 2,3 млн тенге.

По факту мошенничества полиция Астаны возбудила уголовное дело, а женщину признали потерпевшей. Одновременно она обратилась в суд с гражданским иском к владельцам четырех счетов, на которые поступили деньги.

Суд изучил банковские чеки, выписки и другие представленные доказательства. Перечисленные ответчикам средства признали неосновательным обогащением и постановили взыскать их в пользу потерпевшей в полном объеме.

Кроме того, с ответчиков взыскали расходы женщины на госпошлину и услуги представителя. В результате общая сумма взыскания превысила 2,3 млн тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Как передает Kazinform, этот случай стал очередным напоминанием о необходимости не сообщать посторонним коды из SMS и перепроверять информацию о подозрительных звонках от якобы сотрудников государственных организаций и банков.