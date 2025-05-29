В Казахстане разрабатывается инновационная система точного земледелия, которая позволит фермерам эффективно бороться с вредителями и справляться с засухой, значительно повышая урожайность и снижая затраты на агротехнику, передаёт BAQ.KZ.

Проект реализует команда ученых Satbayev University.

Новая технология объединяет данные с космических спутников и дронов, чтобы предоставить детальный мониторинг состояния сельскохозяйственных угодий в режиме реального времени. Спутники обеспечивают общую картину полей, выявляя потенциальные проблемные зоны. После этого дроны направляются в конкретные участки для детального обследования — они помогают определить причины проблем, будь то болезни растений, вредители, недостаток влаги или некачественные посевы.

"Спутники дают нам обзор, а дроны — возможность заглянуть глубже, вплоть до здоровья отдельных растений. Это позволяет принимать точные решения по внесению удобрений и средств защиты. Такой подход не только экономит ресурсы, но и значительно увеличивает урожай", — рассказывает руководитель проекта Равиль Мухамедиев.

Пилотное внедрение системы запланировано на вегетационный сезон 2025 года. Тестирование пройдет на полях вблизи Каскелена, а также в Усть-Каменогорске и северных регионах Казахстана. Уже сейчас к проекту проявляют интерес крупные агрохолдинги.

По расчетам ученых, средний фермер может сэкономить до 30 миллионов тенге в год на удобрениях, а урожайность при этом вырастет на 25–50%. Кроме того, система ориентирована не только на крупные хозяйства, но и на малые фермы, для которых будет доступна в формате аренды оборудования.