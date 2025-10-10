Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку до 18% годовых с коридором ±1 п.п. Регулятор объяснил этот шаг ускорением инфляции и перегревом внутреннего спроса. Экономист Бауыржан Искаков в беседе с корреспондентом BAQ.KZ назвал решение Нацбанка "агрессивным, но логичным".

"В последние месяцы инфляция усилилась, реальная ставка ослабла и ушла в отрицательную зону. Предсказуемость на рынке снизилась, эксперты ожидали вероятность повышения. Для экономики это, безусловно, имеет обратный эффект, особенно для банковского кредитования", – отметил Искаков.

Запоздалое, но необходимое ужесточение

Говоря о своевременности принятого решения, экономист признал, что шаг мог быть сделан и раньше.

"Да, элемент запоздания присутствует. В течение нескольких месяцев 2025 года инфляция превышала прогнозные значения, рост цен был устойчивым, при этом базовая ставка долго сохранялась на уровне 16,5%. Многие экономисты считали, что ужесточение следовало начать раньше, поэтому в какой-то степени решение выглядит "сдвинутым". В этом смысле, критика за запоздание частично оправдана, но нынешний шаг направлен на восстановление баланса", – пояснил эксперт.

По его словам, в условиях непредсказуемых шоков и внешнего давления постепенное ужесточение политики – нормальная практика для центральных банков.

Поможет ли ставка сдержать рост цен?

Повышение базовой ставки, по теории, снижает общий спрос и, как следствие, замедляет инфляцию. Но, по словам Искакова, этот инструмент ограниченно влияет на продовольственные цены.

"Продовольственная инфляция гораздо менее чувствительна к денежно-кредитной политике. Она зависит от производственных затрат, логистики, мировых цен и сезонных факторов. Повышение ставки со временем может помочь снизить общую инфляцию, но полностью остановить рост цен на продукты в краткосрочной перспективе вряд ли удастся", – говорит Бауыржан Искаков.

Дороже кредиты – слабее спрос

Главный эффект ужесточения политики, по мнению экономиста, – удорожание заимствований.

"Банки повысят ставки по ипотеке и бизнес-кредитам. Доступность кредитов снизится, спрос ослабнет. Малый и средний бизнес, особенно компании, нуждающиеся в оборотных средствах, столкнутся с трудностями в привлечении заемных ресурсов. Это затронет жилье и строительство, розничную торговлю, автосалоны – секторы, зависящие от потребительских кредитов", – отметил Искаков.

В результате вырастут ежемесячные платежи домохозяйств, особенно у заемщиков с плавающей ставкой, а рентабельность капиталоемких проектов может снизиться. Это усилит финансовое давление на семьи. В агросекторе, добавляет эксперт, подорожание кредитов для фермеров приведет к росту издержек и дополнительному давлению на цены на продукты питания.

Экономист назвал наиболее уязвимые отрасли:

Жилищное строительство (ипотека и крупные стройпроекты подорожают).

Потребительский рынок – розница, автосалоны (сокращение потребительского кредитования).

Малый и средний бизнес – предприятия, зависящие от оборотного капитала, столкнутся с трудностями в получении займов.

Капиталоёмкие отрасли – энергетика, промышленность (проекты станут дороже).

В агросекторе ситуация особая: рост стоимости агрокредитов повысит себестоимость производства и может дополнительно разогнать цены на продовольствие.

При этом, Бауыржан Искаков прогнозирует замедление экономического роста на фоне подорожания заёмных средств.

"Да, риск замедления существует. Рост стоимости заимствований ослабляет инвестиции и потребление, что может затормозить рост экономики в краткосрочной перспективе. Однако внешние факторы – экспорт нефти, развитие отдельных отраслей – пока поддерживают активность, поэтому экономика сохранит положительный импульс, но темпы роста, вероятно, снизятся. Возможен спад ниже 6,5%, степень и сроки зависят от реакции монетарной и фискальной политики", – сказал Искаков.

Риск инфляционной спирали

Национальный банк ранее заявил о риске формирования инфляционной спирали – когда рост зарплат подталкивает цены, а рост цен – новые требования повышения зарплат. Экономист подтверждает, что такая угроза реальна.

"Если инфляционные ожидания у бизнеса и работников останутся высокими, может запуститься цепная реакция. Для простых граждан это означает снижение покупательной способности, рост стоимости жизни и падение реальной доходности сбережений", – предупреждает он.

Перегрев спроса и внешние шоки

По словам эксперта, инфляция в Казахстане – результат совокупности факторов: внутреннего спроса, бюджетных расходов и внешней конъюнктуры.

"Экономика растет, потребление активизируется. Это создает давление на цены. Но есть и внешние причины: рост мировых цен на энергоносители и продовольствие, логистика и курс тенге, который напрямую влияет на стоимость импорта", – отметил Искаков.

Что дальше

Нацбанк оставил дверь открытой для дальнейшего ужесточения политики. По мнению Искакова, такая вероятность действительно существует.

"Это зависит от динамики инфляции и ожиданий. Если индекс потребительских цен не начнёт устойчиво снижаться, ставка может оставаться высокой в течение 6-12 месяцев и более. Обычно центробанки не спешат снижать ставку, пока не видят устойчивого снижения инфляции в течение 1-1,5 лет. Вероятно, высокий уровень сохранится среднесрочно — примерно полтора года, но точные сроки зависят от соотношения инфляции и экономического роста", – сказал экономист.

Также он предположил, что решение по повышению базовой ставки может оказать поддержку тенге.

"Повышение ставки делает тенговые активы привлекательнее для иностранных инвесторов и снижает давление на валютный рынок. Однако если экономический рост замедлится и экспортные доходы сократятся, давление на тенге может вернуться. В целом повышение ставки помогает краткосрочно укрепить валюту, но устойчивость курса зависит от состояния торгового баланса и внешних поступлений", - заявил Бауыржан Искаков.

Повышение базовой ставки до 18% стало вынужденным шагом для охлаждения перегретого спроса и стабилизации цен. Однако эффект от ужесточения политики будет постепенным, а реальная борьба с инфляцией потребует не только действий Нацбанка, но и корректировки бюджетных и структурных решений правительства.