МИД Казахстана направил запрос ФРГ после сообщений о задержании казахстанца
Ранее немецкие СМИ, сообщили о задержании в Германии гражданина Казахстана по подозрению в шпионаже в пользу России.
Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало информацию о задержании гражданина РК в Германии по подозрению в шпионаже.
На запрос нашей редакции в МИД сообщили, что в связи с появившейся в СМИ информацией направлен официальный запрос в компетентные органы Федеративной Республики Германия.
«Министерство иностранных дел Республики Казахстан сообщает, что в связи с появившейся в СМИ информацией о задержании гражданина Казахстана в Федеративной Республике Германия по подозрению в противоправной деятельности направлен официальный запрос в компетентные органы Германии. В настоящее время ожидается ответ. Вопрос находится на контроле Министерства», – сообщили в ведомстве.
Ранее немецкие СМИ, в частности Tagesschau, сообщили о задержании в Германии 47-летнего гражданина Казахстана. По данным Федеральной прокуратуры Германии, мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.
По версии следствия, подозреваемый мог фотографировать военные колонны, правительственные здания, служебные автомобили политиков и спецслужб, а также объекты оборонной промышленности в Берлине и передавать изображения представителю российской разведки.
Также сообщается, что в одном из эпизодов фигурируют военные транспортные средства другой страны НАТО. Немецкие правоохранительные органы рассматривают возможность квалификации действий подозреваемого как шпионажа и подготовки к возможным диверсиям.
