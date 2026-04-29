МИД Казахстана направил запрос ФРГ после сообщений о задержании казахстанца

Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало информацию о задержании гражданина РК в Германии по подозрению в шпионаже.

На запрос нашей редакции в МИД сообщили, что в связи с появившейся в СМИ информацией направлен официальный запрос в компетентные органы Федеративной Республики Германия.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан сообщает, что в связи с появившейся в СМИ информацией о задержании гражданина Казахстана в Федеративной Республике Германия по подозрению в противоправной деятельности направлен официальный запрос в компетентные органы Германии. В настоящее время ожидается ответ. Вопрос находится на контроле Министерства», – сообщили в ведомстве.

Ранее немецкие СМИ, в частности Tagesschau, сообщили о задержании в Германии 47-летнего гражданина Казахстана. По данным Федеральной прокуратуры Германии, мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.

По версии следствия, подозреваемый мог фотографировать военные колонны, правительственные здания, служебные автомобили политиков и спецслужб, а также объекты оборонной промышленности в Берлине и передавать изображения представителю российской разведки.

Также сообщается, что в одном из эпизодов фигурируют военные транспортные средства другой страны НАТО. Немецкие правоохранительные органы рассматривают возможность квалификации действий подозреваемого как шпионажа и подготовки к возможным диверсиям.