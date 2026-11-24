В Жетысу реализуется инвестиционный проект по созданию крупного агропромышленного комплекса. ТОО «АгроКомплекс Уштобе» восстанавливает мукомольный комбинат, который не работал более десяти лет, и модернизирует производственную площадку в городе Уштобе Каратальского района.

Как сообщили в акимате области, в рамках проекта планируется восстановить прежние здания и открыть на их базе три предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. Общая производственная мощность комплекса составит до 600 тысяч тонн в год. В частности, здесь намерены выпускать до 300 тысяч тонн комбикормов, 150 тысяч тонн масла и жиров, а также 150 тысяч тонн муки.

Проект рассчитан на 2026–2028 годы. После его полного завершения в Каратальском районе появится около 300 постоянных рабочих мест.

Реализация инициативы разделена на три этапа. Сейчас на территории предприятия ведутся ремонтные и восстановительные работы: укрепляются строительные конструкции зданий и обновляется инфраструктура.

На первом этапе, который планируется завершить в следующем году, намерены запустить завод по производству комбикормов мощностью до 300 тысяч тонн в год. Это позволит увеличить объёмы отечественного производства кормов и расширить возможности обеспечения ими животноводческих хозяйств.

Второй этап предусматривает запуск предприятия по производству 150 тысяч тонн масла в год. На заключительном этапе, в 2028 году, планируется ввести в эксплуатацию модернизированный мукомольный комбинат, который сможет перерабатывать до 150 тысяч тонн зерна ежегодно.

Таким образом, на одной производственной площадке объединят три взаимосвязанных направления переработки сельскохозяйственного сырья. Ожидается, что это позволит увеличить объёмы переработки, расширить ассортимент отечественной продукции и повысить спрос на сельхозсырьё.

Одним из результатов проекта станет возобновление работы предприятия, простаивавшего более десяти лет. На месте неиспользуемых производственных зданий появится современный агропромышленный комплекс, который также даст импульс развитию местного предпринимательства.

Запуск производств укрепит взаимодействие между сельхозтоваропроизводителями, животноводческими хозяйствами и перерабатывающими предприятиями. Производство комбикормов, масла и муки позволит сформировать единую производственную цепочку — от переработки сельскохозяйственного сырья до выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.