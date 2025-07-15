Правительство Казахстана планирует запустить специализированный агропродовольственный маркетплейс, который обеспечит эффективную логистику, хранение и сбыт сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства по вопросам экономического развития, передаёт BAQ.KZ.

Глава Кабмина отметил, что в рамках исполнения поручений Президента по обеспечению экономического роста в стране принимаются системные меры, которые уже дают положительный эффект.

"Активное привлечение инвестиций позволило дать старт ряду важнейших инфраструктурных проектов в различных отраслях. Только один пример — главой государства запущен первый в нашем регионе суперкомпьютерный кластер. Его применение ускорит полномасштабную цифровизацию и прозрачность, в том числе при решении многих вопросов экономического характера", - сказал Олжас Бектенов.

По его словам, несмотря на достигнутые результаты, для дальнейшего устойчивого роста экономики необходимо принять дополнительные меры.

"Нужно обеспечить исполнение целевых индикаторов по инвестициям в основной капитал и прямым иностранным инвестициям. Для этого следует активнее использовать площадку Региональных инвестиционных штабов. Особое внимание необходимо уделить экспортоориентированным проектам, направленным на выпуск продукции высокого передела", - отметил он.

Глава Правительства подчеркнул, что для устойчивого роста обрабатывающей промышленности требуется повысить уровень загрузки отечественных предприятий, включая систему долгосрочных заказов.

"Заинтересованными госорганами должны быть проработаны вопросы ввоза сырья для переработки. Также надо ускорить принятие дальнейших мер по созданию соответствующей инженерной и транспортной инфраструктуры на территориях специальных экономических и индустриальных зон. В этом направлении нужно активнее привлекать средства международных финансовых организаций", - добавил премьер-министр.

Особое внимание, по его словам, необходимо уделить расширению транзитного потенциала страны.

"Поручаю ускорить мероприятия по повышению пропускной способности транспортных коридоров. Это качественная реконструкция более 3 тысяч км автомобильных дорог в ближайшие годы, модернизация пунктов пропуска, реализация новых проектов в рамках Трансказахстанского железнодорожного коридора, создание международных авиахабов. Данные меры позволят увеличить объемы перевозки грузов воздушным транспортом в 2 раза к 2028 году, а также удвоить железнодорожный транзит уже к 2027 году. Кроме того, в целях своевременной подготовки к уборочной кампании и отопительному сезону, следует обеспечить увеличение объемов внутренних перевозок", - подчеркнул он.

В этой связи, по мнению Премьер-министра, необходимо наладить эффективную логистику, хранение и сбыт сельхозпродукции.