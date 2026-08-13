Агросектор Казахстана превысил отметку в $18 млрд

Казахстан – девятая по площади страна мира, что даёт ей значительные преимущества.

Прежде всего, речь идёт об огромных территориях, пригодных для сельского хозяйства, и относительно благоприятных условиях для растениеводства. Это позволяет стране становиться крупным производителем и экспортёром продовольствия. Однако если традиционно в структуре сельскохозяйственного экспорта Казахстана преобладало необработанное сырьё, то сейчас эта модель меняется.

Казахстан наращивает объёмы сельскохозяйственного производства, расширяет географию экспорта, инвестирует в переработку и модернизирует ирригационную инфраструктуру. В результате сельское хозяйство постепенно превращается в сложную агропродовольственную систему, охватывающую всю цепочку создания стоимости — от первичного производства и получения сырья до глубокой переработки и выхода на быстрорастущие рынки.

Эта трансформация происходит на фоне более масштабной перестройки мировой продовольственной системы. Вот почему роль Казахстана в обеспечении глобальной продовольственной безопасности может выйти далеко за пределы внутреннего рынка.

Продовольствие становится вопросом глобальной устойчивости

Сегодня мировая продовольственная система одновременно сталкивается с несколькими вызовами. Численность населения и уровень доходов растут, особенно в странах со средним уровнем дохода, меняется структура потребления, увеличивается спрос на мясо, молочные продукты и другие источники белка. Одновременно сельское хозяйство испытывает на себе последствия климатических рисков, дефицита воды, роста стоимости ресурсов и перебоев в цепочках поставок, вызванных геополитической напряжённостью.

Согласно прогнозу ОЭСР и ФАО по развитию сельского хозяйства на 2025–2034 годы, в течение ближайшего десятилетия мировое производство сельскохозяйственной и рыбной продукции вырастет примерно на 14%. Значительная часть этого роста, как ожидается, будет обеспечена повышением производительности, особенно в странах со средним уровнем дохода.

Однако не менее важным становится другой фактор — международная торговля. По оценкам ОЭСР и ФАО, к 2034 году около 22% всех потребляемых в мире калорий будут пересекать международные границы. Иными словами, глобальная продовольственная безопасность всё больше зависит от способности перемещать продовольствие из стран и регионов с избытком продукции в те, где возникает её дефицит.

В этом контексте заметную роль играет крупнейшая экономика Центральной Азии — Казахстан. В 2025 году валовая продукция сельского хозяйства страны превысила 18,2 млрд долларов, увеличившись на 5,9% в годовом выражении. Было собрано 25,9 млн тонн зерна, в том числе 19,3 млн тонн пшеницы.

При этом структура растениеводства Казахстана постепенно диверсифицируется.

За последние годы посевные площади под пшеницей сократились почти на 900 тыс. гектаров, тогда как площади под масличными культурами увеличились более чем на 1 млн гектаров, а под зернобобовыми — на 275 тыс. гектаров. Это важно не только с точки зрения объёмов производства: расширение ассортимента сельскохозяйственных культур формирует новую сырьевую базу для пищевой промышленности. Переориентация также связана с растущими экспортными и перерабатывающими возможностями масличных и зернобобовых культур.

Экспортный потенциал Казахстана усиливает ещё одно ключевое преимущество — его географическое положение. Страна находится между крупнейшими потребительскими рынками Евразии. Для агропродовольственного сектора это означает доступ к нескольким центрам спроса в Центральной Азии, Китае, на Кавказе, Ближнем Востоке и за их пределами.

Таким образом, географическое положение Казахстана постепенно превращается из исторического ограничения в экономическое преимущество. Страна может не только производить продовольствие, но и связывать производителей с быстрорастущими рынками соседних регионов.

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал этот потенциал. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в 2023 году[2], он заявил о приверженности Казахстана использованию своего сельскохозяйственного потенциала для решения проблемы глобального дефицита продовольствия и выразил готовность страны выступать надёжным поставщиком зерна и других социально значимых продуктов питания.

От сырьевого экспорта к продукции с высокой добавленной стоимостью

Однако наиболее важная трансформация происходит не на полях, а после сбора урожая. В обзоре аграрной политики Казахстана за 2025 год ОЭСР отмечает структурную особенность сектора: исторически около 60% агропродовольственного экспорта страны составляла первичная продукция. При этом Казахстан остаётся одним из крупнейших мировых экспортёров пшеницы.

Это открывает значительные возможности для экономического развития. Логика проста. Если зерно преимущественно экспортируется как сырьё, значительная часть стоимости создаётся уже за пределами страны — при производстве крахмала, глютена, макаронных изделий, кормов для животных, биотоплива и другой продукции. Если же сельскохозяйственное сырьё перерабатывается внутри страны, больше добавленной стоимости, инвестиций и рабочих мест остаётся в национальной экономике.

Именно поэтому пищевая переработка в последние годы стала одним из центральных приоритетов аграрной политики Казахстана.

По данным правительства Казахстана, в 2025 году были запущены 53 инвестиционных проекта в сфере переработки сельскохозяйственной продукции общей стоимостью 230 млн долларов. Объём производства продуктов питания достиг 7,5 млрд долларов, увеличившись на 8,1% в годовом выражении.

Динамика ускорилась в январе–апреле 2026 года. Производство продуктов питания превысило 2,8 млрд долларов, увеличившись на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Инвестиции в основной капитал отрасли более чем удвоились и превысили 800 млн долларов.

Ещё более показательна динамика экспорта. За первые четыре месяца 2026 года экспорт переработанной агропродовольственной продукции достиг 3,6 млрд долларов, составив более 50% общего объёма сельскохозяйственного экспорта. Правительство поставило ещё более амбициозную цель — увеличить долю переработанной продукции до 70%.

Иными словами, меняется сама модель развития. Задача теперь заключается не просто в увеличении производства за счёт более высоких урожаев, а в повышении экономической ценности каждой тонны сельскохозяйственного сырья.

Как это работает на практике? Казахстан уже располагает значительной перерабатывающей базой, а государственная политика предусматривает дальнейшее расширение производственных мощностей. В рамках планов развития сельского хозяйства до 2028 года предполагается создание новых предприятий по глубокой переработке зерна.

Это меняет и экспортную модель. Ранее цепочка была относительно простой: от урожая к экспорту. Теперь в неё добавляются дополнительные этапы — переработка, производство готовой продукции, упаковка, маркетинг и логистика. Благодаря этому внутри страны создаётся значительно больше добавленной стоимости.

По мере формирования этой модели, что уже отражается в росте производства продуктов питания, Казахстан укрепляет свою роль в обеспечении продовольственной безопасности региона.

Региональная продовольственная безопасность

Особенно заметна роль Казахстана на зерновом рынке. По данным правительства, с сентября 2025 года по 17 июля 2026 года Казахстан экспортировал 13,5 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте — на 12,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона.

Наибольший рост пришёлся на соседние рынки. Экспорт в Афганистан вырос на 59% и достиг 2,2 млн тонн, поставки в Кыргызстан составили 504 тыс. тонн, увеличившись примерно на 40%, в Туркменистан — 210 тыс. тонн, что на 34% больше в годовом выражении, а экспорт в Узбекистан вырос на 37%, до 5,6 млн тонн.

Эти показатели демонстрируют, как сельскохозяйственный сектор Казахстана всё глубже интегрируется в систему продовольственного обеспечения всего региона. Особенно важно это для Азии, где растёт численность населения, ускоряется урбанизация, а сельское хозяйство многих стран сталкивается с ограничениями, связанными с земельными и водными ресурсами.

Сегодня казахстанская сельскохозяйственная продукция экспортируется более чем в 72 страны. Среди ключевых направлений — не только Центральная Азия и Афганистан, но также Европейский союз, Евразийский экономический союз, Турция и Китай. Согласно официальным данным, за последние пять лет сельскохозяйственный экспорт почти удвоился — с 3,8 млрд до 7 млрд долларов.

Это часть более масштабной трансформации, в рамках которой международная торговля становится всё более важной составляющей продовольственной безопасности. ОЭСР и ФАО подчёркивают, что перемещение продовольствия из регионов с избытком продукции в территории, испытывающие дефицит, может способствовать стабилизации рынков и снижению риска локальных перебоев. В этом контексте Казахстан уже становится одним из важных источников продовольственных поставок в регионе.

Новый сельскохозяйственный цикл и новая экспортная модель

Современный продовольственный сектор представляет собой сложную систему, особенно если рассматривать его с точки зрения экспортного потенциала. Казахстан уже формирует такую систему, стремясь не только перерабатывать сельскохозяйственную продукцию, но и глубже интегрироваться в глобальные продовольственные цепочки.

Это особенно актуально в условиях роста значения международной торговли. По оценкам ФАО, в 2025 году объём мирового импорта продовольствия вырастет на 7,9% по сравнению с предыдущим годом и достигнет 2,22 трлн долларов. В этой системе Казахстан получает возможность занять позицию, которая определяется не только объёмом производимого сырья, но и способностью превращать природные и производственные преимущества в устойчивые цепочки создания стоимости.

Правительство уже работает по нескольким направлениям развития агропромышленного комплекса. Первое — обеспечение фермеров современной техникой. Если ранее ведущие мировые производители сельскохозяйственной техники преимущественно импортировали свою продукцию, то теперь её производство локализуется в Казахстане. Производители начали инвестировать в отрасль, что привело к модернизации действующих предприятий и обновлению оборудования, а также строительству новых заводов по выпуску тракторов и комбайнов.

С 2019 года в Казахстане локализовано производство колёсных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, жаток, почвообрабатывающей техники, сеялок и посевных комплексов и многого другого оборудования. Например, в апреле 2025 года началось производство американской техники John Deere. Уже подписано стратегическое соглашение стоимостью 2,5 млрд долларов, закрепляющее долгосрочное промышленное сотрудничество между компанией и Казахстаном. В 2025 году было произведено 430 единиц техники.

В 2026 году ещё несколько ведущих мировых производителей технологий из Европы, Канады и Северной Америки начали локализовать свою продукцию. Среди них — Väderstad, Dewulf, Lindsay Corporation, Amity Technology, Vervaet, Kuhn Group и Brandt Agricultural Products. В результате сегодня в Казахстане работают 10 заводов, выпускающих тракторы, зерноуборочные, кормоуборочные и хлопкоуборочные комбайны различной мощности.

В целом производство сельскохозяйственной техники в Казахстане в 2025 году выросло на 22%, а компании планируют выпустить в этом году почти 10 тыс. единиц современной техники.

Фокус: глубокая переработка и экономия воды

Второе важное направление развития — создание предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья. В Казахстане уже работают три предприятия по переработке зерна общей мощностью более 510 тыс. тонн. Они производят крахмал, биоэтанол и глютен. До 2029 года к ним постепенно присоединятся ещё шесть крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 4 млрд долларов.

В частности, в Астане реализуется проект компании Tiryaki Agro по строительству предприятия, которое будет производить крахмал, глютен и глюкозно-фруктозный сироп. Стоимость проекта оценивается в 320 млн долларов. Другой пример — уже действующий завод компании Fufeng Group Company Limited, способный перерабатывать 3 млн тонн кукурузы в год. Объём инвестиций составляет 1,5 млрд долларов.

В стране также реализуются инвестиционные проекты компаний Dalian Hesheng Holdings Group Co., Ltd. и Hopefull Grain & Oil Group стоимостью 650 млн и 1,5 млрд долларов соответственно. Они будут специализироваться на переработке пшеницы.

Эти примеры показывают, как крупные компании инвестируют значительные средства в Казахстан, способствуя превращению страны в аграрный хаб региона.

Не менее важным вопросом является обеспечение казахстанских фермеров удобрениями. В стране строятся предприятия нового поколения стоимостью несколько миллиардов долларов. К 2027 году Qazaq Kalium Ltd. запустит первую очередь производства калийных удобрений мощностью 1 млн тонн, а к 2035 году планирует увеличить производство до 12 млн тонн. Поскольку внутренний спрос Казахстана на этот вид удобрений составляет около 100 тыс. тонн, страна сможет стать крупным мировым экспортёром.

Кроме того, потребность в карбамиде будет обеспечена после запуска трёх крупных комплексов в 2029–2030 годах. В их числе — KMG PetroChem мощностью 800 тыс. тонн, Qazesta Fertilizers Ltd. мощностью 700 тыс. тонн, а также KazAzot PRIME, который будет производить 577 тыс. тонн карбамида и 500 тыс. тонн аммиачной селитры. Одновременно Kazphosphate совместно с SINOPEC и CNCEC планирует увеличить мощности по производству фосфорных удобрений до 5 млн тонн. Первая очередь производства аммофоса мощностью 1 млн тонн должна быть запущена в 2029 году.

Таким образом, к 2030 году Казахстан не только полностью обеспечит внутренний спрос на основные виды удобрений, но и выйдет на экспортные рынки.

Одновременно ключевым направлением остаётся адаптация к изменению климата. На сельское хозяйство приходится около 60% потребления водных ресурсов страны, поэтому именно здесь активно внедряются современные водосберегающие технологии. Это существенно повышает устойчивость отрасли к климатическим изменениям.

Казахстан реализует комплекс мер, стимулирующих фермеров использовать современные методы орошения для экономии воды и одновременно повышения урожайности. В частности, государство компенсирует затраты фермеров на строительство необходимой инфраструктуры, приобретение и установку дождевальных машин, систем капельного орошения и другого современного оборудования.

Эти меры уже дают положительные результаты. К концу 2025 года площадь земель, охваченных водосберегающими технологиями, достигла 543 тыс. гектаров. В 2026 году такие технологии будут внедрены ещё на 163 тыс. гектаров. Ожидается, что постепенное внедрение водосберегающих технологий позволит ежегодно экономить до 2,2 млрд кубометров воды. Земельные ресурсы будут использоваться эффективнее, что позволит одновременно сохранять воду и повышать производительность.

Таким образом, Казахстан последовательно повышает производительность, внедряет новые технологии и наращивает производство, укрепляя свою роль в мировой продовольственной системе. Страна формируется как крупный агропродовольственный хаб Евразии, а такая модель становится логичным следующим этапом развития казахстанского сельского хозяйства.