Грузовой автомобиль загорелся в Шымкенте
Спасатели ликвидировали пожар в грузовом автомобиле.
11 Августа 2026, 21:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
11 Августа 2026, 21:2911 Августа 2026, 21:29
381Фото: Pixabay.com
В Абайском районе города Шымкент вдоль Алматинской трассы произошло возгорание произошло возгорание обшивки тента грузового автомобиля.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 20 кв. м.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
МЧС призывает владельцев транспортных средств соблюдать правила пожарной безопасности и своевременно проверять техническое состояние автомобилей.
Самое читаемое
- В Мангистау уволили директора детской больницы после смерти 13-летнего пациента
- Присяжные оправдали многодетную мать по делу об убийстве мужа
- «Свалить на Лазурный берег»: не выпускать коррупционеров из страны предлагает «Ак Жол»
- Многодетным семьям в Атырау отказали в помощи перед школой
- В Алматы на торги выставили рога сайгака на 1,2 млрд тенге