Грузовой автомобиль загорелся в Шымкенте

В Абайском районе города Шымкент вдоль Алматинской трассы произошло возгорание произошло возгорание обшивки тента грузового автомобиля.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 20 кв. м.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС призывает владельцев транспортных средств соблюдать правила пожарной безопасности и своевременно проверять техническое состояние автомобилей.