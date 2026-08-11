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Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями на трассе Актау — Мангышлак

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

11 Августа 2026, 22:13
АВТОР
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Скриншот видео 11 Августа 2026, 22:13
11 Августа 2026, 22:13
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Фото: Скриншот видео

В Актау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого погиб человек. Авария случилась 11 августа на автодороге Актау — Мангышлак, сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области.

По предварительным данным, водитель Toyota Sequoia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Lada Granta и Toyota Camry.

В результате аварии 23-летний водитель Toyota Camry погиб на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. 

Все три автомобиля помещены на специализированную штрафную стоянку.

В полиции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, избегать опасных маневров и выбирать скорость с учетом дорожных условий.

 
 
 
 
 
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