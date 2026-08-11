Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями на трассе Актау — Мангышлак

В Актау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого погиб человек. Авария случилась 11 августа на автодороге Актау — Мангышлак, сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области.

По предварительным данным, водитель Toyota Sequoia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Lada Granta и Toyota Camry.

В результате аварии 23-летний водитель Toyota Camry погиб на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Все три автомобиля помещены на специализированную штрафную стоянку.

В полиции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, избегать опасных маневров и выбирать скорость с учетом дорожных условий.