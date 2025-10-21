В Казахстане завершилась Национальная сельскохозяйственная перепись, проводившаяся с 1 августа, передает BAQ.KZ.

Масштабное статистическое мероприятие охватило около 1,6 млн домохозяйств и 300 тыс. сельхозформирований по всей стране. В ходе опроса собирались сведения о землепользовании, сельхозтехнике, посевах, скотоводстве, применении удобрений и трудовой занятости.

"Мы благодарим всех, кто участвовал в переписи и оказал содействие. Завершён основной этап — сбор данных. Впереди работа по их обработке и сверке. Итоги дадут объективную картину состояния аграрного сектора страны", — отметил руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев.

Перепись состояла из двух этапов:

онлайн (1–31 августа) — около 600 тыс. респондентов заполнили анкету на сайте sanaq.gov.kz;

офлайн (20 сентября – 20 октября) — более 3,2 тыс. интервьюеров лично собирали данные по всей стране.

Для прозрачности интервьюеры использовали планшеты с GPS-навигацией. В кампанию были вовлечены почтальоны, студенты, безработные, соцработники и коммунальные контролеры, получившие дополнительный заработок.

Жителей заранее уведомляли через СМИ, соцсети и мессенджеры. Работали 2 684 зоны самообслуживания и контакт-центр 1446, принявший 22 тыс. обращений. Онлайн-помощник чат-бот SANAQ мырза ответил на 8,5 тыс. запросов.

Обработка и анализ собранных данных завершатся в ближайшие месяцы. Итоговые результаты будут представлены в следующем году в виде открытых аналитических панелей на сайте Бюро национальной статистики.