АГЗС наказали за «недолив» топлива в Акмолинской области

В Акмолинской области владельца газозаправочной станции привлекли к ответственности после обращений граждан. Автовладельцы усомнились в точности отпускаемого топлива и направили официальные жалобы.

На их основании Департамент Комитета технического регулирования и метрологии провёл внеплановую проверку в отношении ТОО «QazGaz Corporation».

Нарушения в работе оборудования

В ходе инспекции было установлено, что одна из установок для заправки автомобилей сжиженным газом эксплуатировалась с серьёзными нарушениями.

Оборудование отсутствовало в реестре государственной системы обеспечения единства измерений и использовалось без прохождения обязательной метрологической поверки. Это является прямым нарушением закона и ставит под сомнение точность объёмов топлива, отпускаемого потребителям.

Штраф и запрет на эксплуатацию

По итогам проверки в отношении компании применены меры административного воздействия. В соответствии с законодательством наложен штраф в размере 497 375 тенге.

Кроме того, было выдано обязательное предписание об устранении нарушений. До выполнения требований эксплуатация оборудования была запрещена.

На сегодняшний день предприятие полностью устранило выявленные нарушения. Проведены необходимые метрологические процедуры, после чего оборудование официально допущено к эксплуатации.

Обращение к автовладельцам

В Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК напомнили, что при подозрениях на недолив топлива или неисправность измерительных приборов граждане могут обращаться в территориальные департаменты.

Каждое такое обращение становится основанием для внеплановой проверки и позволяет оперативно пресекать нарушения.