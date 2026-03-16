Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер дал положительную оценку процессу голосования в Казахстане, отметив, что он прошёл в соответствии с международными стандартами, передает BAQ.kz.

По словам Ахмета Йенера, высокая активность граждан Казахстана на референдуме свидетельствует о развитии демократических процессов в стране. По его данным, согласно предварительным результатам, 73,12 процентов граждан приняли участие в референдуме и поддержали предложенные изменения.

«Активное участие граждан Казахстана в голосовании и их приход на избирательные участки для реализации своего права голоса - это действительно радостный показатель с точки зрения демократии», - отметил он.

Наблюдатели также положительно оценили работу на избирательных участках. По их словам, сотрудники участковых комиссий продемонстрировали высокий профессионализм и подробно отвечали на все вопросы. Это, в свою очередь, свидетельствует о качественной подготовке, проведённой избирательными комиссиями заранее.

Кроме того, международные наблюдатели особо отметили одно из нововведений - информационные системы для граждан с ограниченными возможностями. Разъяснительные материалы, представленные в компьютерном формате, сделали процесс голосования более доступным.

«Этот опыт оказался для нас очень интересным и полезным. Мы считаем, что подобную практику можно применять и на выборах в других странах», - сказал Ахмет Йенер.

В целом международные наблюдатели отметили, что референдум в Казахстане прошёл открыто, справедливо и безопасно. Они подчеркнули, что праву граждан на голосование было уделено большое внимание, а все организационные меры были реализованы в соответствии с международными стандартами.