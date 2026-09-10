АИ-95 оказался АИ-92: депутаты заявили о подмене топлива на казахстанских АЗС
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Жалобы казахстанских автомобилистов на качество бензина дошли до Курултая. Депутаты фракции ОСДП заявили, что после заправки АИ-95 и АИ-98 некоторые водители сталкиваются с поломками автомобилей, а ремонт в отдельных случаях обходится в 200–600 тысяч тенге.
Депутатский запрос Правительству на пленарном заседании озвучил председатель ОСДП и руководитель фракции партии в Курултае Асхат Рахимжанов.
«После заправки автомобили начинают работать нестабильно: выходят из строя форсунки, свечи зажигания, катализаторы и другие дорогостоящие узлы. В отдельных случаях владельцам приходится платить за ремонт от 200 до 600 тысяч тенге – для многих семей это серьёзный удар по бюджету», – говорится в запросе.
Депутаты заявили о случаях подмены топлива
По словам парламентариев, речь идет не только о жалобах в соцсетях. Они ссылаются на данные Комитета технического регулирования и метрологии за 2026 год.
Так, в Алматы под видом АИ-100, как отмечается в запросе, продавался продукт с превышением содержания серы более чем втрое. В Кызылординской области под маркой АИ-95 реализовывался бензин, соответствующий АИ-92.
При этом депутаты обращают внимание, что даже качественное топливо может потерять свои характеристики уже после выхода с нефтеперерабатывающего завода – при транспортировке, хранении, перевалке или продаже.
«Особую тревогу вызывает то, что даже качественное топливо, произведённое на модернизированных нефтеперерабатывающих заводах, может терять свои характеристики уже на пути к потребителю», – заявили депутаты.
Водителю сложно доказать ущерб
Еще одна проблема – определить, на каком именно этапе испортилось топливо: у производителя, перевозчика, на нефтебазе или на конкретной АЗС.
Из-за этого автовладелец, столкнувшийся с поломкой после заправки, сам вынужден доказывать связь между бензином и ущербом.
«Гражданин, чей автомобиль вышел из строя после заправки, фактически остаётся один на один с необходимостью доказывать причинно-следственную связь между качеством бензина и полученным ущербом», – говорится в запросе.
Что предлагают депутаты
Фракция ОСДП предлагает усилить внезапные проверки АЗС и нефтебаз, проводить регулярные контрольные закупки с лабораторной экспертизой и ввести сквозное отслеживание каждой партии топлива.
На заправках также предлагают размещать QR-коды, по которым водитель сможет узнать происхождение бензина и результаты его проверки.
Кроме того, депутаты хотят создать открытый реестр нарушений по АЗС и предусмотреть механизм компенсации расходов на диагностику и ремонт автомобиля, если будет доказано, что причиной поломки стало некачественное топливо.
«Государство обязано гарантировать качество бензина не только на выходе с завода, но и в баке у каждого автовладельца», – подчеркнули депутаты.
Запрос направлен Премьер-министру Олжасу Бектенову.
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