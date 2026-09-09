Путин и Трамп провели часовой разговор о ситуации вокруг Украины

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, посвященные ситуации вокруг Украины и дальнейшим возможностям ее урегулирования.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, разговор продолжался около часа. По его словам, переговоры прошли конструктивно и откровенно, однако носили конфиденциальный характер.

Одной из ключевых тем стали визиты представителей США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву и Киев, состоявшиеся 5 и 6 сентября. В Кремле положительно оценили результаты этих поездок и заявили о намерении продолжить контакты по данному направлению.

Трамп в ходе разговора подчеркнул необходимость скорейшего завершения российско-украинского конфликта. По словам Ушакова, американский президент заинтересован в достижении прорыва в период своего нынешнего президентского срока.

Отмечается, что завершение конфликта, по оценке Трампа, могло бы создать условия для полноценной нормализации отношений между Россией и США.

В свою очередь, Путин положительно оценил усилия американского лидера по поиску путей урегулирования ситуации и подтвердил заинтересованность Москвы в дальнейшем развитии партнерства с Вашингтоном.