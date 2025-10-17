Хайпом назвал создание нейросети SKAI Фонда "Самрук-Қазына" общественный деятель, сооснователь "Astana Open Dialogue", член Общественной палаты Александр Данилов, передает корреспондент BAQ.KZ.

В Мажилисе прошло заседание Общественной палаты, на котором обсудили проект Цифрового кодекса Казахстана – одного из ключевых документов, определяющих правила цифрового взаимодействия между государством, бизнесом и гражданами.

Александр Данилов подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта должно быть осознанным и ответственным, а не ради громких заявлений.

"Единственное, коллеги, что хотел бы, чтобы в проекте регулировалась эта история, например, члены директоров, которые представляют из себя ИИ. Потому что, мне кажется, здесь тоже уполномоченный орган должен активнее действовать. Да, потому что все хорошо, но Аi – это серьезная вещь, которую нужно не для хайпа внедрять", – заявил Данилов.

Депутат Екатерина Смышляева напомнила, что в законе об искусственном интеллекте уже прописано: ИИ не признается субъектом права.

"Мы уже все, что могли, сделали в законе об искусственном интеллекте. Там искусственный интеллект субъектом права не признается. Пока он не признается субъектом права, голосовать он не будет. Это будет в любом случае просто консультативный голос", – уточнила она.

В свою очередь, депутат Айдос Сарым признал, это больше элемент пиара, чем реальная необходимость