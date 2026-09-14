От общей истории к новому партнерству: как корё-сарам связывают Казахстан и Корею

Первый день государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея показал, что отношения двух стран опираются не только на политику и экономику. Значительная часть повестки была посвящена людям, которые десятилетиями формировали связи между Казахстаном и Кореей.

В Сеуле Президент отдельно отметил более чем стотысячную корейскую общину Казахстана, ее вклад в экономическое и общественно-политическое развитие страны. Глава государства напомнил о культурных центрах, Академическом корейском театре, газете и радиопередаче на корейском языке и подчеркнул: «У нас созданы благоприятные условия для всех этнических групп».

Эта линия получила продолжение на церемонии награждения орденом «Достық» II степени государственных, общественных, академических и медицинских деятелей Республики Корея. Среди награжденных оказался профессор Сон Ён Хун, который более 20 лет преподает казахский язык и знакомит корейское общество с Казахстаном и его культурой.

Почему внутренняя модель общественного согласия становится внешнеполитическим преимуществом Казахстана и как историческое доверие можно превратить в новые образовательные, научные и деловые связи, рассказала кандидат исторических наук, ассоциированный профессор КазНУ имени аль-Фараби, приглашенный научный сотрудник Института азиатских исследований Сеульского национального университета Наталья Ем.

– Сегодня Президент Токаев заявил: «Община корё-сарам живет в мире и согласии на казахской земле и вносит значительный вклад в укрепление единства и солидарности». Почему эта тема получила столь заметное место именно во время государственного визита?

– Для меня это не только исследовательская тема, но и часть семейной истории. Я принадлежу к третьему поколению корейцев, депортированных в Казахстан в 1937 году. Но историю корейцев Казахстана нельзя сводить только к депортации. За последующие десятилетия они связали свое будущее со страной и внесли вклад в науку, образование, медицину, культуру, государственное управление и предпринимательство.

После обретения независимости эта интеграция получила институциональную основу. Ассамблея народа Казахстана, Ассоциация корейцев Казахстана и региональные организации создали среду, в которой человек может сохранять собственную культуру и одновременно быть полноценной частью общества.

В исследованиях я называю это «эмоциональной легитимностью»: человеку не требуется выбирать между гражданской и этнической принадлежностью.

Курс Президента Касым-Жомарта Токаева на укрепление общественного единства и гражданской идентичности я рассматриваю как продолжение и развитие этой модели. Ее сила состоит в том, что единство строится не на стирании различий, а на равенстве граждан и общей ответственности за будущее страны.

Поэтому сегодняшнее заявление Президента имеет и внешнеполитический смысл. Казахстан демонстрирует Корее конкретный результат своей политики: культурное многообразие может укреплять общество и одновременно становиться ресурсом международного доверия.

– Касым-Жомарт Токаев сегодня наградил орденом «Достық» II степени корейских политиков, общественных деятелей, ученых и врачей. Среди них профессор Сон Ён Хун, более 20 лет преподающий казахский язык. Что означает такое признание людей, которые годами создавали связи между двумя обществами?

– Межгосударственные договоренности создают политическую рамку, но устойчивость отношений во многом зависит от людей, которые ежедневно наполняют ее содержанием: ученых, преподавателей, предпринимателей, общественных и культурных деятелей.

В этом смысле корё-сарам являются особым человеческим капиталом Казахстана. Его ценность определяется не только происхождением, а почти девяностолетним опытом жизни в стране, профессиональными компетенциями, знанием казахстанского общества и связями с Республикой Корея.

Сформировалась и соответствующая инфраструктура. Ассоциация корейцев Казахстана объединяет региональные, молодежные, культурные и профессиональные организации. Деловой клуб при Ассоциации работает в 11 городах и объединяет более ста предпринимателей и руководителей компаний. Корейские организации, которые начинают деятельность в Казахстане, нередко используют эти сети, чтобы быстрее понять местную среду и найти надежных партнеров.

Один корейский дипломат рассказывал мне, что его японский коллега сравнил это с игрой го: у корейской стороны словно уже есть несколько своих камней на доске.

Поэтому сегодняшнее решение Президента Токаева имеет большее значение, чем просто церемониальное награждение. Казахстан публично признает вклад людей, которые десятилетиями укрепляли взаимное понимание. Такая политика повышает ценность человеческих связей и делает стратегическое партнерство более устойчивым.

– Президент Токаев назвал Республику Корея стратегическим партнером Казахстана. Вы работаете в Сеуле и наблюдаете отношение к нашей стране изнутри корейской академической среды. Насколько Казахстан стал заметнее?

– Изменения действительно заметны. Сегодня слово «Казахстан» в корейской академической среде уже не требует долгих пояснений. Страну знают, ею интересуются, существует устойчивый круг специалистов по Центральной Азии. Одновременно растет число казахстанских студентов, которые приезжают уже не только на языковые курсы, но и в магистратуру, докторантуру, инженерные и технические программы.

Политика модернизации и расширения сотрудничества с ведущими азиатскими государствами, проводимая Президентом Токаевым, создает для этого необходимую институциональную основу. Особенно важно, что политическая открытость постепенно переводится в практические проекты.

Показателен Алатау. В сотрудничестве с корейскими партнерами здесь рассматриваются направления умного города, цифрового управления, производства, логистики и городской мобильности. Проекты находятся на разных стадиях, но принципиально уже то, что Казахстан предлагает корейской стороне участие не в единичной инициативе, а в создании целой современной технологической среды.

Это меняет восприятие страны. Казахстан становится для Кореи не только государством Центральной Азии с исторически близкой корейской общиной, но и современным партнером, открытым для образования, технологий, исследований и бизнеса.

Нынешний визит Президента Токаева дополнительно усиливает эту тенденцию и расширяет интерес к Казахстану в корейском обществе.

– Среди награжденных сегодня был профессор Сон Ён Хун, более двух десятилетий преподающий казахский язык. Насколько образование и академические связи способны стать таким же прочным мостом между странами, как историческая связь через корё-сарам?

– Это одно из направлений, где отношения могут получить наиболее долгосрочный эффект.

Казахстан уже сформировал серьезную международную основу в сфере высшего образования. К августу 2026 года в стране начали работу 33 филиала зарубежных университетов из 12 государств, стратегические партнерства установлены с 40 ведущими университетами мира. Это показывает последовательность политики международной открытости образования.

С Кореей следующий шаг должен заключаться в переходе от отдельных обменов к совместным лабораториям, исследованиям и образовательным программам. Показателен проект QAIST в Алатау, ориентированный на соединение подготовки инженеров, исследований и коммерциализации разработок.

Особенно перспективен искусственный интеллект. В рамках AI-Sana базовую подготовку прошли более 700 тысяч студентов, а в 80 университетах создаются собственные ИИ-решения. Поэтому Казахстан уже можно рассматривать не только как получателя зарубежных технологий, но и как потенциального партнера в их совместной разработке.

Именно это, на мой взгляд, соответствует модернизационному курсу Президента Токаева. Международное сотрудничество должно оставлять внутри страны компетенции, подготовленные кадры, исследования и новые технологии.

Если этот принцип станет основой казахстанско-корейских академических связей, образовательная дипломатия сможет работать на развитие страны десятилетиями.

– Касым-Жомарт Токаев сегодня назвал нынешний день очень важным для казахско-корейских отношений и подчеркнул, что укрепление дружбы отвечает общим интересам двух народов. Что должно последовать за этим визитом, чтобы высокий политический уровень превратился в устойчивую систему связей?

– Главная возможность нынешнего визита заключается в том, что внимание на уровне Президента может придать уже существующим контактам дополнительную институциональную поддержку.

На мой взгляд, полезна среднесрочная программа сотрудничества в образовании, науке, культуре и молодежных обменах с конкретными проектами, ответственными организациями и понятными сроками. Можно создать регулярный казахстанско-корейский конкурс совместных исследований по искусственному интеллекту, цифровому образованию, умным городам, экологии, общественному здоровью и культурному наследию.

Отдельная возможность связана с 2027 годом, когда исполнится 90 лет проживанию корейцев в Казахстане. К этой дате можно создать общий цифровой архив истории корё-сарам. Важной площадкой способен стать и K-Park в Алатау, где память о прошлом соединяется с культурным, образовательным и деловым сотрудничеством.

У Казахстана уже есть главное преимущество: государственная политика позволила корейской общине сохранить свою идентичность и одновременно стать полноценной частью единого общества. Теперь этот успешный внутренний опыт может работать и на международные отношения.

Именно поэтому нынешний визит Президента Токаева имеет стратегическое продолжение. Он опирается на почти девяностолетнюю историю доверия, но переводит ее в современную повестку науки, образования, технологий и профессионального сотрудничества.