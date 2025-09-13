Казахстанская спортсменка Аида Абикеева обеспечила себе место в финале чемпионата мира по боксу, который проходит в Ливерпуле, Великобритания, передает BAQ.KZ.

В полуфинальном поединке Абикеева встретилась с ирландкой Мэри Уолш. Первый раунд завершился в её пользу со счётом 3:2, а во втором казахстанка уверенно победила - 5:0.

Итог боя оказался решающим: Абикеева вышла в финал весовой категории до 65 килограммов и продолжит борьбу за золотую медаль.