Аида Абикеева вышла в финал чемпионата мира по боксу
В полуфинальном поединке казахстанка встретилась с ирландкой Мэри Уолш.
Сегодня, 04:25
79Фото: НОК РК
Казахстанская спортсменка Аида Абикеева обеспечила себе место в финале чемпионата мира по боксу, который проходит в Ливерпуле, Великобритания, передает BAQ.KZ.
В полуфинальном поединке Абикеева встретилась с ирландкой Мэри Уолш. Первый раунд завершился в её пользу со счётом 3:2, а во втором казахстанка уверенно победила - 5:0.
Итог боя оказался решающим: Абикеева вышла в финал весовой категории до 65 килограммов и продолжит борьбу за золотую медаль.
