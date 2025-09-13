  • 13 Сентября, 04:39

Аида Абикеева вышла в финал чемпионата мира по боксу

В полуфинальном поединке казахстанка встретилась с ирландкой Мэри Уолш.

Фото: НОК РК

Казахстанская спортсменка Аида Абикеева обеспечила себе место в финале чемпионата мира по боксу, который проходит в Ливерпуле, Великобритания, передает BAQ.KZ.

В полуфинальном поединке Абикеева встретилась с ирландкой Мэри Уолш. Первый раунд завершился в её пользу со счётом 3:2, а во втором казахстанка уверенно победила - 5:0.

Итог боя оказался решающим: Абикеева вышла в финал весовой категории до 65 килограммов и продолжит борьбу за золотую медаль.

